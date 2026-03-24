Administracija američkog predsednika Donalda Trampaprenela je Iranu 15 uslova za okončanje tekućeg rata, javlja izraelski Kanal 12.

U izveštaju se navodi da uslovi, izgleda, pokrivaju sve ratne ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.

Ipak, Kanal 12 navodi da je Jerusalim zabrinut da Donald Tramp i njegov tim žele brzo da insistiraju na "okvirnom sporazumu, sporazumu u principu" sa Iranom, umesto da insistiraju na tim zahtevima kao uslovu za prekid rata.

Prema tri izvora upoznata sa detaljima, glavni predsednikovi pomoćnici, Džared Kušner i Stiv Vitkof, oblikovali su proces koji uključuje "proglašenje jednomesečnog perioda prekida vatre, tokom kojeg bi strane pregovarale o sporazumu od 15 tačaka", slično prethodnim sporazumima koje je postigla Trampova administracija sa Hamasom u Gazi i sa Libanom.

Tramp je juče izjavio da je postigao oko 15 tačaka dogovora o potencijalnom sporazumu u indirektnim pregovorima sa ključnom figurom u Iranu.

"Scenario brzog, dvosmislenog sporazuma u ​​principu daje izraelskim političkim i bezbednosnim liderima nesane noći", navodi se u izveštaju, jer rizikuje situaciju u kojoj bi Iranci u suštini izašli sa prednošću, a sukob bi se završio pre nego što se dogovore precizni uslovi.

Iranska nuklearna elektrana Bušer

Američki zahtevi Iranu

Iran mora da demontira svoje postojeće nuklearne kapacitete.

Iran se mora obavezati da nikada neće težiti nuklearnom oružju.

Na iranskoj teritoriji neće biti obogaćivanja uranijuma.

Iran mora u bliskoj budućnosti predati Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju svoje zalihe od oko 450 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 procenata, u roku koji će biti dogovoren.

Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordu moraju biti demontirana.

MAAE, nuklearni nadzorni organ UN, mora dobiti potpun pristup, transparentnost i nadzor unutar Irana.

Iran mora da napusti svoju regionalnu "paradigmu" posrednika.

Iran mora prestati sa finansiranjem, usmeravanjem i naoružavanjem svojih regionalnih posrednika.

Ormuski moreuz mora ostati otvoren i funkcionisati kao slobodan pomorski koridor.

Iranski raketni program mora biti ograničen i po dometu i po količini, a konkretni pragovi će biti određeni u kasnijoj fazi.

Bilo kakva buduća upotreba raketa bila bi ograničena na samoodbranu.

Zauzvrat, Iran bi imao sledeće koristi:

Iran bi dobio potpuno ukidanje sankcija koje je uvela međunarodna zajednica. Pretnja ponovnim uvođenjem sankcija bila bi ukinuta.

SAD bi pomogle Iranu u unapređenju njegovog civilnog nuklearnog programa, uključujući proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani Bušer.

Takozvani mehanizam "povratka", koji omogućava automatsko ponovno uvođenje sankcija ako Iran ne postupi u skladu sa njima, bio bi ukinut.