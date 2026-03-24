Koalicija levičarskih, zelenih i liberalnih partija, odnosno "crveni blok", prema poslednjim rezultatima osvojila je 82 od mogućih 179 poslaničkih mesta u narednom sazivu parlamenta, dok je "plavi blok", odnosno savez desnice i stranaka centra, osvojio 79 poslaničkih mesta na parlamentarnim izborima u Danskoj.

Na osnovu 85,8 odsto prebrojenih glasova, takozvani "umereni" osvojili su 14 poslaničkih mesta, a preostala mesta u parlamentu popuniće po dva poslanika sa Grenlanda i Farskih ostrva, prenosi Garijdan.

Očekuje se da se rezultati dodatno promene do završetka brojanja glasova, ali, prema procenama, jedino je jasno da neće biti velike većine ni za jednu stranu, što nagoveštava dugotrajne koalicione pregovore.

Prema prognozama analitičara, glavnu ulogu u pregovorima imaće "umereni", iz čijih redova dolazi ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.

Mete Frederiksen

Kako prenosi Gardijan, među najupečatljivijim rezultatima današnjih izbora je neočekivano visok rezultat krajnje desne Danske narodne partije, koja je osvojila između 7,5 i 7,7 odsto glasova, prema izlaznim anketama.

Birališta na parlamentarnim izborima u Danskoj otvorena su danas u 8, a zatvorena u 20 časova.

Danska premijerka Mete Frederiksen je u kampanji isticala da njeno "iskustvo i odlučno liderstvo" mogu da pomognu zemlji od oko šest miliona stanovnika da upravlja složenim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se prilagodi evropskom odgovoru na rat između Rusije i Ukrajine.

Frederiksen, koja vodi Dansku od 2019. godine, ranije je formirala široku vladu koja je povezala stranke levog i desnog centra, ali se sada očekuje da njena koalicija izgubi parlamentarnu većinu.

Jedno od ključnih pitanja kampanje bio je predlog premijerke da ponovo uvede porez na bogatstvo kako bi finansirala ulaganja u obrazovanje i socijalnu zaštitu, čime pokušava da ojača podršku levice.