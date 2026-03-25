Slušaj vest

Vrhovni sud odobrio je danas bivšem predsedniku Brazila Žairu Bolsonaru da zbog lošeg zdravlja 27-godišnju kaznu zatvora za pokušaj državnog udara izdržava kod kuće, umesto u zatvoru.

Zbog upale pluća Bolsonaro je od 13. marta u bolnici, a nekoliko dana je bio na intenzivnoj nezi zbog problema sa bubrezima i upalama.

On ima više zdravstvenih problema otkako ga je jedan muškarac izbo nožem 2018. godine, pre nego što je izabran za predsednika.

Kurir.rs/Agencije

