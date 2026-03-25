Načelnik francuskih oružanih snaga Fabijen Mandon, govoreći o američkoj agresiji na Iran, izjavio je da je Francuska bila zatečena postupcima svog saveznika.

"Iznenadio nas je američki saveznik, koji to i dalje ostaje, ali postaje sve nepredvidljiviji i više se ne trudi ni da nas obavesti kada donosi odluke o pokretanju vojnih operacija", poručio je Mandon.

On je dodao da takvo ponašanje direktno utiče na bezbednost Francuske, ali i na njene strateške interese.

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je prošle nedelje razgovarao sa Donaldom Trampom o sukobu, ranije je naglasio da Francuska "nije strana u sukobu" u Iranu, piše Sky News.

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Istakao je i da Pariz, u aktuelnim okolnostima, neće učestvovati u "otvaranju ili oslobađanju Ormuskog moreuza", što je američki predsednik oštro zamerio zapadnim saveznicima.

Ipak, Makron je najavio da bi Francuska mogla da obezbeđuje pomorsku pratnju, ukoliko to bude potrebno nakon prestanka neprijateljstava.

"Intervenisali smo u Avganistanu na zahtev Amerikanaca, koji su se pritom pozvali na član 5 NATO-a, a potom su odlučili da se povuku bez da su nas o tome obavestili", rekao je Mandon na forumu o bezbednosti i odbrani u Parizu i dodao:

"Sada su odlučili da intervenišu na Bliskom istoku, ponovo bez prethodnog obaveštenja".

Kurir.rs/Skaj njuz/Agencije

rat u Iranu napad na Iran
