Posle pada vojnog aviona u Kolumbijiubrzo po poletanju u ponedeljak poginulo je 69 ljudi, a povređeno je 57 ljudi, saopštila je danas Vojska.

Stari teretni avion "Herkules C-130" kompanije Lokid Martin prevozio je 126 ljudi, a srušio se posle poletanja iz Puerto Leguizama, na granici sa Peruom.

Uzrok nesreće se istražuje.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je za nesreću okrivio starost aviona:

"Taj komad otpadnog metala je kupljen 2020. godine i srušio se, a mi se pitamo zašto", preneo je BBC.

Okrivio je "birokratske probleme" za usporavanje njegovog plana za modernizaciju opreme oružanih snaga i njihovih aviona.

Ministar odbrane Pedro Arnulfo Sančes Suares je rekao da je u požaru posle pada aviona ekslodirala municija koja je bila u njemu i da nema naznaka da je avion napala neka od oružanih grupa koje su aktivne u regionu gde se srušio.

To je drugi put da se neki Herkules C-130 srušio u poslednja dva meseca, podseća BBC.

Herkules C-130 Vojske Bolivije, prevozeći pošiljku novčanica, preleteo je 27. februara pistu pred sletanje na aerodrom u El Altu, u Boliviji, i srušio se na vozila na obližnjem autoputu. Poginule su dvadeset četiri osobe.