Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramppodržao je mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim parlamentarnim izborima!

- Visokopoštovani premijer Mađarske Viktor Orban je zaista jak i moćan lider sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata. On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države.

Viktor vredno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbeđivanju zakona i reda! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća pod mojom administracijom uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu.

Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unaprede ovaj ogroman put ka uspehu i saradnji. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim. Dan izbora je 12. aprila 2026. godine - napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži Truth i pozvao Mađare da glasaju za Orbana.

Tramp je naglasio da Orban ima njegovu bezrezervnu podršku.

- On je pravi prijatelj, borac i pobednik, ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske. Viktor Orban nikada neće izneveriti veliki narod Mađarske. Uz njega sam do kraja - napisao je Tramp.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj biće održani u nedelju 12. aprila i smatraju se najneizvesnijim od dolaska Viktora Orbana na vlast 2010. godine jer se vladajući Fides prvi put suočava sa veoma jakom opozicijom. Bivši član Fidesa Peter Mađar postao je glavni Orbanov protivnik. Njegova partija Tisa u pojedinim anketama vodi ili je izjednačena sa Fidesom.