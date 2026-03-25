(KMG) - Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji u utorak je pozvao sve strane u sukobu na Bliskom istoku da iskoriste svaku priliku i što pre započnu mirovne pregovore.

Vang, takođe član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, uputio je apel u telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom spoljnih poslova Sejedom Abasom Aragčijem na njegov zahtev.

Tokom razgovora, Vang je ponovio principijelni stav Kine, naglašavajući da žarišta treba rešavati dijalogom i pregovorima, a ne upotrebom sile.

„Uvek je bolje razgovarati nego se boriti“, rekao je Vang, napominjući da to služi interesima Irana i njegovog naroda i da je u skladu sa zajedničkim težnjama međunarodne zajednice.

„Kina će nastaviti da zastupa objektivan i nepristrasan stav, da se suprotstavlja kršenju suvereniteta, da promoviše mirovne pregovore i da radi na regionalnom miru i stabilnosti“, dodao je Vang.

Aragči je obavestio Vanga o najnovijim dešavanjima u regionalnoj situaciji i izrazio zahvalnost za hitnu humanitarnu pomoć Kine.

„Iranski narod postaje sve ujedinjeniji u otporu spoljnoj agresiji i zaštiti nacionalnog suvereniteta i nezavisnosti. Iran je posvećen postizanju sveobuhvatnog prekida vatre, a ne privremenog primirja“, naglasio je Aragči.

Aragči je takođe rekao da je Ormuski moreuz otvoren za sve i da brodovi mogu bezbedno da prolaze, ali da zemlje koje su u ratu sa Iranom nisu u razmatranju.

Izrazio je nadu da će sve strane preduzeti korake za deeskalaciju tenzija umesto intenziviranja sukoba i izrazio očekivanje da će Kina nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u promociji mira.