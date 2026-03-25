GLAVNE METE GRADOVI NA ZAPADU ZEMLJE, UKLJUČUJUĆI LAVOV I IVANO-FRANKIVSK

Rusija je izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu u periodu od 24 sata od početka rata, pogodivši gradove širom te zemlje udarima 948 dronova.

U vazdušnim udarima koji su neuobičajeno izvođeni većinom po danu poginule je najmanje troje ljudi, a desetine osoba su povređene.

Vlasti Lavova, grada na zapadu Ukrajine, saopštile su da je oštećen bernardinski manastir iz 16. veka, deo svetske baštine UNESKO koji se nalazi u samom centru.

BBC prenosi da je u susednoj Ivano-Frankivskoj oblasti pogođeno je porodilište.

Ti napadi su usledili nakon ruskog napada u noći između ponedeljka i utorka u kojem je poginulo pet osoba.

Više tokom dana nego noću

Ukrajina je saopštila da su tokom te noći ispaljena 392 drona i 34 rakete, a potom tokom dana još 556 dronova.

Ruski napad na grad Lavov na zapadu Ukrajine

U sinoćnjem video obraćanju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao je da obim najnovijih napada "jasno pokazuje da Rusija nema nameru da zaista okonča ovaj rat".

Ruska vojska nije javno komentarisala napade.

Video snimak koji su juče objavile vlasti Lavova prikazuje požar koji gori na krovu stambene zgrade u blizini bernardinskog manastira.

Odvojeni snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dron koji leti niže iznad grada i udara u stambenu zgradu.

Maksim Kozicki, načelnik Lavovske oblasti, saopštio je da su 32 osobe ranjene u ruskom napadu.

- U gradu Ivano-Frankovsk su dve osobe poginule, a još četiri su ranjene, uključujući šestogodišnje dete - saopštili su lokalni zvaničnici.

Razne zgrade, uključujući porodilište, oštećene su u regionalnoj prestonici.

Meta ruskih napada bio je i Ternopilj, još jedan grad na zapadu Ukrajine.

Regionalne vlasti su prijavile niz direktnih pogodaka, ali nije bilo žrtava.

- U gradu Vinica u centralnom delu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 13 je ranjeno - kazala je regionalna načelnica Natalija Zabolotna.

Ukrajinci priznali da je bilo više direktnih pogodaka širom zemlje

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je uspelo da obori većinu ruskih dronova i raketa, ali je priznalo da je bilo više direktnih pogodaka širom zemlje.

Jurij Ignat, portparol Ratnog vazduhoplovstva, rekao je kasno sinoć da je "veliki broj dronova" ušao u ukrajinski vazdušni prostor sa severa zemlje "suštinski se krećući u kolonama".

- Geografski raspored udara tokom dana bio je širi nego noću... Može se reći da je ovo bio jedan od najvećih napada u periodu od 24 sata - rekao je on.

Iako više od četiri godine rata nije ostavilo praktično nijedan kutak Ukrajine netaknutim, zapad zemlje je gađan relativno manje intenzivno i češće u odnosu na područja bliže ruskoj granici na istoku.

BBC podseća da je Rusija pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a rat se nastavlja nesmanjenom brzinom i Moskva izvodi skoro svakodnevne napade na gradove širom susedne zemlje.

Pregovori u kojima su posredovale SAD, a bili su usmereni su na postizanje mirovnog rešenja, zastali su od početka američko-izraelskog rata protiv Irana koji je izbio krajem februara.