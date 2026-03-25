Dronovi su se srušili u članicama NATO-a, Letoniji i Estoniji, nakon što su ušli u njihov vazdušni prostor iz Rusije, saopštile su baltičke zemlje u sredu.

Letonski zvaničnici su rekli da je „strana bespilotna letelica“ prešla u njihov vazdušni prostor iz Rusije u 2:19 po lokalnom vremenu (20:19 po istočnom vremenu u utorak), pre nego što se nešto više od deset minuta kasnije čuo „zvuk sličan eksploziji“ u jugoistočnom regionu Letonije Kraslava.

Kraslava se nalazi blizu letonske granice sa Rusijom i Belorusijom.

Letonske vlasti su potom u sredu pronašle ostatke drona na licu mesta, saopštila je Riga.

Dron pogodio dimnjak elektrane u Estoniji

Odvojeno, estonske vlasti su saopštile da je dron udario u dimnjak elektrane na granici sa Rusijom otprilike sat vremena kasnije.

Guverner Lenjingradske oblasti Rusije rekao je u sredu da je u ruskoj luci Ust-Luga izbio požar nakon napada ukrajinskog drona.

Ust-Luga je ključno rusko čvorište za izvoz nafte na Baltičkom moru, odmah preko puta estonske elektrane oštećene u ranim jutarnjim satima u sredu.

U utorak je sused Letonije, Litvanija, saopštila da ju je pogodio dron iz Ukrajine usmeren na napad na ruska naftna postrojenja.

Estonski glavni tužilac, Astrid Asi, rekla je da dron "nije bio usmeren ka Estoniji", ali da je istraga u toku, prema javnom emiteru ERR.

Nije bilo povređenih u Letoniji i Estoniji tokom noći. Rusija i Ukrajina se još nisu javno oglasile.

Dronovi su više puta kršili vazdušni prostor NATO-a otkako je Rusija napala Ukrajinu pre više od četiri godine, ali do sada nisu tretirani kao napadi na alijansu.

Članice NATO-a su obavezne da napade na bilo koju državu članicu vide kao napad na sve. Namera je da se odvrate sve neprijateljske nacije od napada na deo NATO-a, jer bi se moralo suočiti sa odgovorom svih 32 članice alijanse.

Većina upada pogađa Poljsku i Rumuniju, koje se graniče sa Ukrajinom.

Kršenje vazdušnog prostora je ređe za baltičke države Estoniju, Litvaniju i Letoniju.

Ministar odbrane Letonije, Andris Spruds, rekao je da skraćuje posetu Ukrajini kako bi se vratio u Letoniju nakon pada drona.

Najveći ruski napad na Ukrajinu od početka rata

U međuvremenu, u Ukrajini je Rusija u utorak ispalila blizu 1.000 dronova, što je njihov najveći napad na zemlju u roku od 24 sata od početka rata 2022. godine.

Vidi galeriju Ruski napad na grad Lavov na zapadu Ukrajine

Osam ljudi je poginulo nakon što je Moskva izvela neobične dnevne napade, ubrzo nakon što je tokom noći ispalila stotine dronova i desetine raketa na zemlju.