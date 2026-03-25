Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu među muškarcima je naglo opala od novembarskih izbora, a analitičari upozoravaju da bi takav trend mogao imati ozbiljne političke posledice po Republikansku stranku.

Prema analizi stručnjaka za podatke CNN-a Harija Entena, Tramp je izgubio čak 20% odsto podrške među muškim biračima, upravo one grupe koja ga je vratila u Belu kuću 2024. godine.

- Republikanci su pobedili zahvaljujući muškim biračima, ali sada okreću leđa Trampu, upozorio je Enten u televizijskom obraćanju, ističući da je ovo ozbiljan udarac u zemlji u kojoj je rodni jaz u biračkom telu i dalje izuzetno izražen.

Na izborima je Tramp pobedio Kamalu Haris među muškarcima sa razlikom od 13 procentnih poena.

Danas je njegova neto popularnost u toj grupi pala u negativnu vrednost, za sedam procentnih poena, što predstavlja dramatičan pad od ukupno 20 procentnih poena.

Dramatičan pad popularnosti među mlađom populacijom

Situacija je još gora među mlađim muškarcima. Iako je imao prednost od pet procentnih poena među biračima mlađim od 25 godina, sada je na minus 19 u toj grupi.

- Videli smo veliki zaokret mladih muškaraca ka Trampu između 2020. i 2024. godine, ali sada se trend potpuno obrnuo - istakao je Enten, dodajući da su mnogi razočarani potezima aktuelnog predsednika.

Glavni razlog za takav pad je ekonomija, odnosno troškovi života.

Uoči izbora, Tramp je imao prednost od 10 odsto među muškarcima u percepciji upravljanja ekonomijom.

Danas je situacija potpuno obrnuta: zaostaje čak 30 odsto.

Šta ako se ovaj trend nastavi?

Enten upozorava da bi takvi brojevi mogli imati ozbiljne posledice na izborima.

- Ako se ovaj trend nastavi, republikanci nemaju šanse da zadrže većinu u Predstavničkom domu, rekao je on, dodajući da bi kontrola nad Senatom mogla doći u pitanje.

Podaci slede ranije upozorenje da čak 67 odsto Amerikanaca ne odobrava Trampovo postupanje sa rastućim cenama, prema anketi Jahua i JuGova.

Američki predsednik Donald Tramp sa saradnicima prati napad na Iran iz sobe za krizne situacije Foto: WHITE HOUSE / HANDOUT/WHITE HOUSE / HANDOUT

Povećanje cena goriva pojačava pritisak

U međuvremenu, povećanje cena goriva stvara dodatni pritisak.

Prosečna cena galona benzina u SAD skočila je sa 2,94 dolara na 3,95 dolara za samo mesec dana, što je u velikoj meri posledica kontinuiranog sukoba sa Iranom.

Bela kuća odbacuje takva tumačenja.

Portparol Dejvis Ingl rekao je da je „jedina prava anketa bila ona od 5. novembra 2024. godine, kada je skoro 80 ​​miliona Amerikanaca izabralo Donalda Trampa.