LUKAŠENKO STIGAO U SEVERNU KOREJU, SLEDI SASTANAK SA VRHOVNIM VOĐOM! Kim uoči posete beloruskog predsednika optužio SAD za "državni terorizam" na Bliskom istoku
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je danas u Severnu Koreju, gde se očekuje sastanak sa vrhovnim vođom te zemlje Kim Džong Unom.
Zvaničnici će, kako je najavljeno, u Pjongjangu razgovarati o bilateralnim odnosima.
Lukašenka je na aerodromu u Pjongjangu dočekao visoki severnokorejski zvaničnik Kim Tok Hun, koji je ove nedelje imenovan za potpredsednika vlade, prema beloruskoj državnoj novinskoj agenciji BelTA.
Kim je u ponedeljak u govoru u parlamentur optužio SAD za globalni "državni terorizam i agresiju", aludirajući na rat na Bliskom istoku i pozvao Pjongjang da igra snažniju ulogu u jedinstvenom frontu protiv Vašingtona usred rastućeg antiameričkog raspoloženja.
Lukašenko se poslednji put sastao sa Kimom u septembru 2025. godine u Pekingu kada je pozvan da poseti Severnu Koreju, javila je BelTA.
(Kurir.rs/Beta-AP)