Slušaj vest

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je danas u Severnu Koreju, gde se očekuje sastanak sa vrhovnim vođom te zemlje Kim Džong Unom.

Zvaničnici će, kako je najavljeno, u Pjongjangu razgovarati o bilateralnim odnosima.

Lukašenka je na aerodromu u Pjongjangu dočekao visoki severnokorejski zvaničnik Kim Tok Hun, koji je ove nedelje imenovan za potpredsednika vlade, prema beloruskoj državnoj novinskoj agenciji BelTA.

1/5 Vidi galeriju Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u poseti Severnoj Koreji Foto: BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT/BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SE, HOGP/Belarus' Presidential Press Service

Kim je u ponedeljak u govoru u parlamentur optužio SAD za globalni "državni terorizam i agresiju", aludirajući na rat na Bliskom istoku i pozvao Pjongjang da igra snažniju ulogu u jedinstvenom frontu protiv Vašingtona usred rastućeg antiameričkog raspoloženja.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Lukašenko se poslednji put sastao sa Kimom u septembru 2025. godine u Pekingu kada je pozvan da poseti Severnu Koreju, javila je BelTA.