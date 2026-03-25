Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je danas u Severnu Koreju, gde se očekuje sastanak sa vrhovnim vođom te zemlje Kim Džong Unom.

Zvaničnici će, kako je najavljeno, u Pjongjangu razgovarati o bilateralnim odnosima.

Lukašenka je na aerodromu u Pjongjangu dočekao visoki severnokorejski zvaničnik Kim Tok Hun, koji je ove nedelje imenovan za potpredsednika vlade, prema beloruskoj državnoj novinskoj agenciji BelTA.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u poseti Severnoj Koreji

Kim je u ponedeljak u govoru u parlamentur optužio SAD za globalni "državni terorizam i agresiju", aludirajući na rat na Bliskom istoku i pozvao Pjongjang da igra snažniju ulogu u jedinstvenom frontu protiv Vašingtona usred rastućeg antiameričkog raspoloženja.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa

Lukašenko se poslednji put sastao sa Kimom u septembru 2025. godine u Pekingu kada je pozvan da poseti Severnu Koreju, javila je BelTA.

(Kurir.rs/Beta-AP)

kim.jpg
Kim Džong Un ćerka (4).jpg
profimedia-1083033633.jpg
120601-ap.jpg