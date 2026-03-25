Prema kanadskim izvorima, grupa je verovatno sama pokrenula smrtonosnu lavinu.

Troje švajcarskih državljana poginulo je u nedelju na skijanju u Kanadi nakon što ih je zahvatila lavina. Stradali su poznati preduzetnik iz sektora nekretnina iz istočne Švajcarske (61) i njegova dva sina.

Troje Švajcaraca poginulo je u nedelju tokom heliskiing ture u Kanadi. Kako otkriva švajcarski "Blick", među žrtvama su otac i njegova dva sina.

Peter V. (61) bio je poznati biznismen u oblasti nekretnina u istočnoj Švajcarskoj.

Uživao je veliki ugled u tom regionu. Realizovao je velike građevinske projekte širom Švajcarske i često ih lično predstavljao u javnosti, čime je stekao prepoznatljivost i van lokalnih okvira, pa se redovno pojavljivao u medijima. Bio je i sportski aktivan. Na društvenim mrežama delio je i porodične trenutke - objavljivao je, između ostalog, fotografiju sa dvojicom sinova na brodu tokom ronilačkog putovanja.

Kada je list "Blick" u utorak telefonom kontaktirao jednog od njegovih najbližih prijatelja - takođe poznatog preduzetnika iz istočne Švajcarske - on je briznuo u plač.

- Svi smo u šoku i ne možemo da poverujemo - rekao je.

Poznati biznismen se nalazio sa još tri osobe u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, na zapadnoj obali zemlje, kada se pokrenula lavina. Među poginulima su on i još dva Švajcarca. Prema navodima kanadske platforme za zimske sportove Snowbrains, reč je o njegovim sinovima. Još jedna osoba je povređena - prema medijskim izveštajima radi se o ski vodiču.

Savezno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske (EDA) potvrdilo je nesreću na upit lista "Blick".

- Generalni konzulat Švajcarske u Vankuveru u kontaktu je sa nadležnim vlastima - navodi se. EDA je takođe već u kontaktu sa porodicama stradalih.

Prema portalu Snowbrains, nesreća se dogodila na planini Mount Knaus, u blizini grada Teras. Kanadska služba za lavine navodi da je grupa koja je učestvovala u heliskiingu verovatno sama pokrenula smrtonosnu lavinu.