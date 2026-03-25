Usred eskalacije tenzija između SAD i Irana, neočekivani igrač na globalnom tržištu odbrambene opreme privlači sve veću pažnju: Južna Koreja.

Njen napredni protivvazdušni sistem Cheongung II (M-SAM Block II) iznenada se našao u centru interesovanja među zemljama Bliskog istoka koje traže efikasnu zaštitu od balističkih raketa i dronova.

Karakteristike PVO sistema Čeongun II

Reč je o sistemu zemlja-vazduh srednjeg dometa, poznatom i kao M-SAM Block II, koji je navodno postigao impresivnu stopu presretanja od 96 procenata tokom nedavnih iranskih raketnih napada na Ujedinjene Arapske Emirate.

Upravo ta visoka efikasnost, zajedno sa znatno nižom cenom u poređenju sa američkim sistemima, učinila ga je izuzetno atraktivnim za kupce.

Prema pisanju britanskog lista Independent, zemlje Bliskog istoka sve više pokazuju interesovanje za ovu tehnologiju jer nudi pouzdanu odbranu sa bržom isporukom i manjom zavisnošću od američkih proizvođača.

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su prvi kupac sistema, a zatim Saudijska Arabija i Irak.

Nakon njegove nedavne uspešne upotrebe u realnim borbenim uslovima, interesovanje je dodatno poraslo, a Emirati su već zatražili dodatne količine.

Tri puta jeftiniji od američkog Patriota

Čeongun II se često poredi sa američkim sistemom Patriot PAC-3, ali sa ključnom razlikom, cena jednog presretača je oko milion dolara, dok američki ekvivalent dostiže i do četiri miliona.

Pored toga, rokovi isporuke korejskog sistema su znatno kraći.