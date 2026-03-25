Iranski Pres TV je objavio snimak u kojem se navodi da su oružane snage ispalile rakete i pogodile američki nosač aviona
DA LI JE OVO PREKRETNICA U RATU? "POGODILI SMO USS ABRAHAM LINKOLN!" Iranci tvrde da su ispalili rakete na najpoznatiji američki nosač aviona!
Iranski Pres TV je objavio snimak u kojem se navodi da su oružane snage ispalile rakete i pogodile američki nosač aviona, dok je državna novinska agencija IRNA citirala pomorske zvaničnike koji opisuju operaciju.
Prema tim navodima, komandant iranske mornarice, kontraadmiral Šahram Irani, rekao je da su kretanja „neprijateljskog“ nosača aviona „Abraham Linkoln“ pod stalnim praćenjem i da će biti ciljan čim uđe u domet iranskih raketnih sistema.
Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu
Agencija je saopštila da su krstareće rakete sposobne da pogode priobalne ciljeve lansirane prema američkoj grupi nosača aviona, primoravajući je da promeni poziciju.
