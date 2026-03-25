Slušaj vest

Nastavnica stara 57 godina, Kjara Moki, transportovana je jutros u teškom stanju u bolnicu u Bergamu, kada ju je nožem izbo učenik! Ona nije u životnoj opasnosti, iako su njene povrede ozbiljne.

Unesrećenu ženu je navodno izbo nožem učenik od 13 godina, a koji je odmah zaustavljen ispred škole u ulici Damijano Kjeza u mestu

Nakon uzbune, nastavnica je spasena helikopterom i operisana u bolnici Papa Đovani XXIII u Bergamu. Dečak je optužen za napad udario je profesorku u predelu vrata i stomaka.

Karabinjeri su povodom ovog događaja objasnili da se radi o „izolovanom činu“, da nema drugih umešanih osoba i da motiv nije povezan sa terorizmom.

Učenik je nosio maskirne pantalone i majicu sa natpisom „osveta“, dok je u rancu imao i lažni pištolj.