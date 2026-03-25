NEKO JE ZARADIO 580 MILIONA DOLARA NA PAD NAFTE 15 MINUTA PRE TRAMPOVE OBJAVE! Neverovatan potez koji se odigrao u samo 60 sekundi!
Sumnja na masovno korišćenje povlašćenih informacija uzdrmala je svetska finansijska tržišta nakon što je otkriveno da su trejderi uložili više od pola milijarde dolara na pad cene nafte svega petnaestak minuta pre objave predsednika SAD Donalda Trampa!
Prema analizi koju je objavio Fajnenšal tajms, baziranoj na podacima Blumberga, radi se o jednoj od najpreciznije tempiranih trgovina u istoriji energetskih tržišta.
Hronologija sumnjive trgovine
Sve se odigralo u ponedeljak ujutru po njujorškom vremenu. Između 6:49 i 6:50 sati, na berzi je ruku promenilo oko 6.200 fjučers ugovora za sirovu naftu tipa Brent i VTI (WTI). Nominalna vrednost ovih transakcija iznosila je neverovatnih 580 miliona dolara.
Ono što je izazvalo uzbunu među analitičarima jeste preciznost: obim trgovanja je naglo skočio tačno 27 sekundi pre 6:50 sati. U tom trenutku na tržištu nije bilo nikakvih zvaničnih ekonomskih podataka, govora zvaničnika Federalnih rezervi niti vesti koje bi opravdale toliki odliv kapitala iz nafte.
Tačno u 7:04 ujutru, četrnaest minuta nakon što je trgovina završena, Tramp je na svojoj mreži Trut Soušal objavio da su proteklih dana vođeni "produktivni razgovori“ sa Teheranom o okončanju rata u Iranu. Ova vest je delovala kao okidač – cena sirove nafte je trenutno pala, dok su indeksi akcija poput S&P 500 naglo porasli jer su investitori poverovali u deeskalaciju sukoba.
Reakcije tržišta i optužbe za manipulaciju
Strateg jedne američke brokerske kuće izjavio je za medije da je, iako je teško dokazati uzročnost, nemoguće ne zapitati se ko bi bio toliko agresivan da prodaje fjučerse u tom specifičnom trenutku. Iskusni ulagači sa 25 godina staža na berzi opisali su ovaj potez kao „potpuno abnormalan“.
Ovo nije prvi put da se beleže sumnjivi dobici. Slične visokoprofitabilne opklade primećene su i na platformi Polimarket neposredno pre američkih vazdušnih udara na Iran i Venecuelu poslednjih meseci. Menadžeri hedž fondova izražavaju sve veću frustraciju, tvrdeći da neko konstantno profitira koristeći informacije pre njihovog zvaničnog objavljivanja.
Odgovor Bele kuće i Teherana
Portparol Bele kuće, Kuš Desai, odbacio je sve optužbe kao "neutemeljeno i neodgovorno izveštavanje“. On je naglasio da administracija ne toleriše da bilo koji zvaničnik profitira od insajderskih saznanja i da je fokus predsednika isključivo na interesu američkog naroda.
S druge strane, predsednik iranskog parlamenta, Mohamed Bager Galibaf, oštro je demantovao da su bilo kakvi pregovori vođeni. On je na mreži Iks optužio Vašington za širenje "lažnih vesti" kako bi se manipulisalo cenom nafte i finansijskim tržištima, tvrdeći da SAD i Izrael na taj način pokušavaju da se izvuku iz geopolitičkog „živog blata“.
Stručnjaci poput Tima Skiroua iz konsultantske kuće Enerdži Aspekts primećuju da, iako volumen nije najveći ikada viđen, tajming je toliko specifičan da ukazuje na to da je neko znao tačan trenutak kada će vest biti objavljena.
(Kurir.rs/Financial Times/P.V.)