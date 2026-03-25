SNAŽNO NEVREME SRUČILO SE NA ABU DABI I DUBAI, ODJEKUJU GROMOVI, NE VIDI SE NIŠTA OD PLJUSKA Upaljeni alarmi, sve se beli od grada, ka njima juri TORNADO(VIDEO)
Jaka kiša i grmljavina pogodili su Abu Dabi i Dubai, dok je grad padao u Severnim Emiratima u sredu, nakon što su izdata bezbednosna upozorenja zbog predstojećih nepovoljnih vremenskih uslova.
Nacionalni centar za meteorologiju upozorio je na kišu, grmljavinu i jake vetrove do 55 km/h tokom dana u UAE.
Tutnjava groma i pucanje munja čuli su se iznad olovnog neba i u Abu Dabiju i u Dubaiju, dok su oba emirata bila zahvaćena bujičnim kišama.
Oluje dostižu vrhunac u četvrtak, rizika od tornada u regionu
Nestabilno vreme dolazi dok se zemlja priprema za vrhunac oluja u četvrtak uveče i petak ujutru, sa jakim pljuskovima, pa čak i rizikom od izolovanih tornada.
Centar za oluje, popularna onlajn platforma za praćenje vremena, podelio je snimke gradnih padavina koje pokrivaju tlo u Fudžejri.
Policija smanjila ograničenje brzine na 100kmh/h
Policija Abu Dabija je u sredu ujutru smanjila ograničenja brzine na 100 km/h na delu Međunarodnog puta Šeik Kalifa kao meru bezbednosti.
Policija je zamolila vozače da „budu oprezni zbog kišnog vremena“ i da poštuju promenljiva ograničenja brzine prikazana na elektronskim tablama.
U Dubaiju i Abu Dabiju večeras se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom
Vindi, globalna platforma za vremensku prognozu, predviđa da bi gromovi i munje mogli da pogode Dubai večeras između 13 i 22 časa.
Jake pljuskove očekuju se u Dubaiju od 13 časova, sa očekivanim padavinama do 25 mm kiše tokom dana, pokazuje Vindijeva onlajn mapa.
U Abu Dabiju se grom i munje očekuju od oko 19 do 22 časa, a tokom dana će pasti još kiše.
U međuvremenu, Generalna uprava za islamske poslove, zadužbine i zekat UAE pozvala je vernike u područjima pogođenim kišom da obavljaju molitve kod kuće.
Upozorenje o bezbednosti
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je javnost na oprez tokom nepovoljnih vremenskih uslova, upozoravajući na jake kiše, grad, grmljavinu i munje u narednim danima.
Ministarstvo je pozvalo ljude da budu oprezni prilikom vožnje, smanje brzinu na putevima, izbegavaju područja sklona poplavama i drže se podalje od plaža i mora.
- Obrasci padavina se mogu promeniti. Ali povremeno će biti obilnih kiša i jakih vetrova - izjavio je prognozista Nacionalnog centra za prognozu kiše (NCM) rekao je za Nešnal njuz.
- Jako područje niskog pritiska iznad zemlje će povećati pokrivenost padavina od četvrtka do petka sa dobrom šansom za grad, štetne udare vetra, izolovana tornada i područja bujičnih poplava - izjavio je Džejson Nikols iz AccuWeather-a.
- Uslovi za nastanak tornada ostaju na mestu - zaključio je Džejson, podsećajući da je u ponedeljak prijavljen tornado duž obale Saudijske Arabije u blizini Bahreina.
(Kurir.rs/Nationalnews.com)