Slušaj vest

Jaka kiša i grmljavina pogodili su Abu Dabi i Dubai, dok je grad padao u Severnim Emiratima u sredu, nakon što su izdata bezbednosna upozorenja zbog predstojećih nepovoljnih vremenskih uslova.

Nacionalni centar za meteorologiju upozorio je na kišu, grmljavinu i jake vetrove do 55 km/h tokom dana u UAE.

Tutnjava groma i pucanje munja čuli su se iznad olovnog neba i u Abu Dabiju i u Dubaiju, dok su oba emirata bila zahvaćena bujičnim kišama.

Oluje dostižu vrhunac u četvrtak, rizika od tornada u regionu

Nestabilno vreme dolazi dok se zemlja priprema za vrhunac oluja u četvrtak uveče i petak ujutru, sa jakim pljuskovima, pa čak i rizikom od izolovanih tornada.

Centar za oluje, popularna onlajn platforma za praćenje vremena, podelio je snimke gradnih padavina koje pokrivaju tlo u Fudžejri.

Policija smanjila ograničenje brzine na 100kmh/h

Policija Abu Dabija je u sredu ujutru smanjila ograničenja brzine na 100 km/h na delu Međunarodnog puta Šeik Kalifa kao meru bezbednosti.

Policija je zamolila vozače da „budu oprezni zbog kišnog vremena“ i da poštuju promenljiva ograničenja brzine prikazana na elektronskim tablama.

U Dubaiju i Abu Dabiju večeras se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom

Vindi, globalna platforma za vremensku prognozu, predviđa da bi gromovi i munje mogli da pogode Dubai večeras između 13 i 22 časa.

Jake pljuskove očekuju se u Dubaiju od 13 časova, sa očekivanim padavinama do 25 mm kiše tokom dana, pokazuje Vindijeva onlajn mapa.

U Abu Dabiju se grom i munje očekuju od oko 19 do 22 časa, a tokom dana će pasti još kiše.

U međuvremenu, Generalna uprava za islamske poslove, zadužbine i zekat UAE pozvala je vernike u područjima pogođenim kišom da obavljaju molitve kod kuće.

Upozorenje o bezbednosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je javnost na oprez tokom nepovoljnih vremenskih uslova, upozoravajući na jake kiše, grad, grmljavinu i munje u narednim danima.

Ministarstvo je pozvalo ljude da budu oprezni prilikom vožnje, smanje brzinu na putevima, izbegavaju područja sklona poplavama i drže se podalje od plaža i mora.

- Obrasci padavina se mogu promeniti. Ali povremeno će biti obilnih kiša i jakih vetrova - izjavio je prognozista Nacionalnog centra za prognozu kiše (NCM) rekao je za Nešnal njuz.

- Jako područje niskog pritiska iznad zemlje će povećati pokrivenost padavina od četvrtka do petka sa dobrom šansom za grad, štetne udare vetra, izolovana tornada i područja bujičnih poplava - izjavio je Džejson Nikols iz AccuWeather-a.