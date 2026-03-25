Mađarska će postepeno obustaviti isporuke gasa Ukrajini dok se ne nastavi dotok ruske nafte kroz naftovod Družba, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Mađarski izvoz prirodnog gasa ima ključnu ulogu u podmirivanju energetskih potreba Ukrajine, koja je sada u četvrtoj godini rata s Rusijom.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj obustavljene su skoro dva meseca nakon, kako tvrde ukrajinski zvaničnici, ruskih napada dronovima koji su oštetili naftovod koji prolazi kroz ukrajinsku teritoriju.

Kontinuirani napadi, kako navode, ugrožavaju živote tehničara koji pokušavaju da izvrše popravke. Populistički lideri Mađarske i Slovačke optužili su Ukrajinu da namerno odugovlači isporuke ruske nafte.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije ovog meseca izjavio da nerado dopušta da ruska nafta i dalje prolazi kroz njegovu zemlju.

"Ukrajinska ucena"

U video snimku objavljenom na društvenim mrežama danas, Orban je obustavu ruske nafte nazvao "ukrajinskom ucenom", dodajući: "Sve dok Ukrajina ne isporučuje naftu, neće dobijati gas iz Mađarske".

Dodao je da će Mađarska taj gas umesto toga koristiti za popunjavanje sopstvenih rezervi. Iz Kijeva se još niko nije oglasio, a portparol mađarske vlade nije odgovorio na zahtev agencije AP za komentar.

Ukrajina je prošle godine iz Mađarske uvezla oko 45 odsto ukupnog uvoza gasa, prema ukrajinskoj energetskoj konsultantskoj kući EXPRO. Taj procenat je do januara pao na 38 odsto.

Prošle nedelje, Orban, koji se smatra najvećim zagovornikom Kremlja u EU, blokirao je zajam Evropske unije od 90 milijardi evra za Ukrajinu zbog prekida isporuka i obećao da će staviti veto na sve buduće odluke koje podržavaju Ukrajinu dok se isporuke nafte ne obnove.

Mađarski lider je ranije obustavio isporuke dizela Ukrajini i uložio veto na novu rundu sankcija EU protiv Rusije.