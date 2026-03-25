Ukrajinske odbrambene snage tokom noći između utorka i srede izvele su napad na plovilo ruske vojske u Lenjingradskoj oblasti, saopštio je Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine.

"Tokom zajedničke operacije obrambenih snaga Ukrajine u Lenjingradskoj oblasti pogođeno je plovilo ruskih okupatora u brodogradilištu Viborg", navodi se u saopštenju.

Prema dostupnim preliminarnim podacima, meta napada bio je patrolni ledolomac projekta 23550 „Purga“, koji je namenjen operacijama u okviru ruske granične službe FSB i ima dvostruku funkciju — može služiti i kao ledolomac i kao vojni brod.

"Ukrajinske obrambene snage nastaviće da gađaju važne ciljeve neprijatelja kako na privremeno okupiranim teritorijima Ukrajine, tako i na teritoriju Ruske Federacije sve dok se oružana agresija protiv Ukrajine u potpunosti ne zaustavi", poručio je Glavni štab.

Prema ruskom pomorskom portalu Paluba, jedan takav brod košta oko 18 milijardi rubalja (222 miliona dolara).

Tokom noći, stanovnici su prijavili izbijanje požara u zoni brodogradilišta, gde je zapaljen teretni brod. Takođe je gorela i jedna zgrada u Viborgu u blizini baze FSB.

Požar u luci Ust-Luga

Požar je registrovan i u luci Ust-Luga, koja ima veliki strateški značaj za finansiranje ruskih vojnih aktivnosti.

Nakon nedavnih napada dronovima, Rusija je privremeno obustavila izvoz nafte preko luka Primorsk i Ust-Luga.

Ti napadi izazvali su požare i poremetili funkcionisanje ključne infrastrukture.