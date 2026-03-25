Severnokorejski vođa Kim Džong Un sastao se danas u Pjongjangu sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom uz konjicu na belim konjima i počasni plotun iz 21 topa, čime se učvršćuju veze između dva bliska saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kim je Moskvi obezbedio milione komada streljiva za rat u Ukrajini, te je poslao jedinice kako bi pomogao Rusiji da izbaci ukrajinske snage koje su upale u njenu zapadnu regiju Kursk.

Lukašenko je dozvolio da se Belorusija koristi kao polazište za rusku invaziju u februaru 2022. godine, a naknadno je pristao da na svom teritoriju, koji graniči sa tri zemlje NATO saveza, ugosti ruske taktičke nuklearne projektile.

Kim je pozdravio Lukašenka zagrljajem i priredio raskošnu ceremoniju dočeka sa redovima vojnika, konjicom i topničkim plotunom, nakon što su deca mašući zastavicama klicala njegov dolazak u vazdušnu luku.

"Trenutna situacija nas jednostavno gura jedne drugima u zagrljaj“, izjavio je beloruski ministar spoljnih poslova Maksim Riženkov za beloruske državne medije, dodajući da će dve strane tokom dvodnevne posete potpisati ugovor o prijateljstvu i saradnji.

"Tradicija nas gura u zagrljaj"

Trenutna trgovinska razmena je „skromna“, ali postoji potencijal za jačanje u sektorima poput prehrambene i farmaceutske industrije.

Severna Koreja i Belorusija godinama izdržavaju spoljašnji ekonomski pritisak. Prva je pod sankcijama UN zbog svojih nuklearnih i balističkih programa, a druga je podložna zapadnim sankcijama zbog stanja ljudskih prava i podrške Putinu u Ukrajini.