Ministarstvo odbrane SAD danas je objavilo da je postiglo sporazume sa odbrambenom industrijom kako bi proizvodnju raketa stavilo „na ratnu nogu“, jer je sukob na Bliskom istoku primorava da ubrzano troši municiju.

Američka, izraelska i vojska Zaliva koriste velike količine raketa presretača protiv iranskih napada odmazde, što postavlja pitanja o tome koliko veoma skupog oružja imaju na lageru.

Povećanje proizvodnje komponente za protivraketni sistem THAAD

Pentagon je najavio četvorostruko povećanje proizvodnje ključne komponente za THAAD, sistem protivraketne odbrane na velikim visinama koji se smatra jednim od najnaprednijih na svetu i koji se poslednjih nedelja intenzivno koristi na Bliskom istoku.

Sporazum sa Lokid Martinom i BAE Sistemsom tiče se glava za navođenje rakete.

Krajem januara, Lokid Martin je već najavio ubrzanje proizvodnje THAAD-a sa oko 100 na oko 400 jedinica godišnje tokom nekoliko godina.

„Proizvodnja PrSM-a će se učetvorostručiti“

Upravo sa istim američkim gigantom odbrambene industrije, Ministarstvo je objavilo sporazum o „ubrzanju“ proizvodnje PrSM-a, taktičke balističke rakete koja je prvi put korišćena u borbi protiv Irana. On je naslednik ATACMS-a.

Sporazum „stavlja odbrambenu industriju na ratne noge“ i omogućava „izgradnju arsenala slobode“, naveo je Pentagon u saopštenju. Proizvodnja PrSM-a će se učetvorostručiti, potvrdio je Lokid Martin u posebnom saopštenju.