Američki predsednikDonald Tramp je juče potvrdio da su tri američka borbena aviona F-15 oborena iznad Kuvajta raketama Patriot američke proizvodnje.

Tramp je incident, koji se dogodio 2. marta, nazvao "malom nezgodom", otkrivajući da su kuvajtske snage greškom oborile savezničke avione nakon što su ih pogrešno identifikovale kao neprijateljske pretnje.

Tramp: Bila je to mala nesreća

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, predsednik je umanjio značaj incidenta od 2. marta, rekavši da su se sva tri pilota američkih lovaca F-15E Strajk Igl uspešno katapultirala i da „danas lete“.

- Oborili su tri aviona našim raketama, a ispostavilo se da su naši - rekao je, dodajući da su svi piloti preživeli i već su se vratili na dužnost.

- Piloti su se izvukli... prilično neverovatno - rekao je Tramp. "Danas lete."

Tramp je tvrdio da su „Kuvajćani napravili grešku, pucali su... Mislili su da pucaju na neprijatelja. To je ono što se zove prijateljska vatra.“

Šta se dogodilo iznad Kuvajta?

Trećeg dana rata sa Iranom, 2. marta, tri američka borbena aviona F-15E Strike Eagle srušila su se tokom vojnih operacija u regionu.

Centralna komanda SAD je kasnije potvrdila pad aviona, nazivajući ih "očiglednim incidentom prijateljske vatre" tokom aktivne borbe.

Prema Centralnoj američkoj komandi, avione je pogrešno ciljala kuvajtska protivvazdušna odbrana dok su bili u misiji podrške.

Svih šest članova posade se bezbedno katapultiralo i spaseno je.

U svojoj prvoj reakciji, Kuvajt je priznao incident i izjavio da su preduzete „tehničke mere“ u koordinaciji sa američkim snagama.

Pokrenuta je istraga, ali zvaničnici još uvek nisu javno objavili detalje o tome šta je pošlo po zlu.

WSJ je izvestio da možda nisu pogođeni sa zemlje

Situaciju su zakomplikovale nove tvrdnje koje su se pojavile.

Volstrit žurnal, pozivajući se na američke zvaničnike, ranije je izvestio da avioni možda nisu pogođeni sa zemlje, kako se prvobitno verovalo.

Umesto toga, navodno je lovac F/A-18 Hornet kuvajtskog vazduhoplovstva greškom ispalio tri rakete, od kojih je svaka pogodila američki avion.

Prema tom izveštaju, pilot Horneta je lansirao sve tri rakete u trenutku zabune, navodno zbog ulaska iranskih dronova u kuvajtski vazdušni prostor.

S druge strane, iranski mediji su ponudili potpuno drugačiju verziju.