Iranske rakete tipa Gader predstavljaju krstareće protivbrodske sisteme sa dometom od 200 do 300 kilometara, dizajnirane za gađanje ratnih brodova poput razarača, fregata i nosača aviona.

Njihov let nisko iznad površine mora otežava radarsku detekciju, što ih čini ozbiljnom pretnjom u regionu Persijskog zaliva i širem bliskoistočnom prostoru.

Ove rakete su razvijene kao unapređena verzija sistema Nur, odnosno iranske varijante kineske rakete C-802, a modernizovane su radi postizanja većeg dometa i preciznosti.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Iranian Navy Office / HANDOUT/Iranian Navy Office, IRANIAN ARMY OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE

U upotrebi su kod iranske mornarice i Korpusa čuvara islamske revolucije, a njihova bojeva glava sa oko 200 kilograma eksploziva omogućava značajnu razornu moć protiv ciljeva na moru.

U kontekstu nedavnih tvrdnji Irana da su pogodili USS Abraham Linkoln, Gader rakete su privukle posebnu pažnju analitičara.

Navodno, Linkoln gađan iz blizine Čabahara?

Navodi se da su ovi obalski krstareći projektili gađali nosač aviona na udaljenosti od 250 do 300 kilometara od Čabahara, što je navodno primoralo flotu na promenu položaja.

U pitanju je llučki grad u jugoistočnom Iranu, smešten na obali Omanskog zaliva, u provinciji Sistan i Balučestan.

Činjenica da se radi o krstarećim sistemima koji lete nisko i ciljano prema brodovima, a ne o balističkim raketama, čini ih specifičnim izazovom za moderne protivraketne odbrambene sisteme.

Iako nisu „nezaustavljive“, njihova brzina, preciznost i način leta predstavljaju ozbiljnu pretnju u slučaju sukoba na moru.

Za sada nema nezavisne potvrde o lansiranju ili samom pogotku, kao ni zvaničnog odgovora od strane SAD ili komande CENTCOM povodom ovih navoda.