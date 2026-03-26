Bezbednost Evrope je pod pretnjom zbog Rusije, dok Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog svoje nepredvidivosti više nisu pouzdan partner za Evropu i zato "stari kontinent" treba da jača svoj suverenitet kao i francusko-nemački savez, ocenio je viši saradnik francuskog Instituta "Žak Delor".

Jan Verner koji radi u Berlinu je to rekao na onlajn-konferenciji o odnosima Francuske s Nemačkom "Odgovor na izazove našeg vremena na francuski i nemački način: Iluzija?".

Verner smatra da se i Francuska i Nemačku slažu da treba sačuvati ono što se može sačuvati u transatlantskim odnosima sa SAD, kao što je nuklearno odvraćanje i dodao da postoje veze sa SAD i unutar NATO-a.

"Evropska unija treba da uloži dodatne napore da postane što nezavisnija od SAD", rekao je stručnjak uz ocenu da je veza EU-SAD jaka, a da je kriza pokazala jedinstvo na liniji Francuska-Nemačka.

Verner je rekao da iako mnogi smatraju da je nemačko-francuska saradnja iluzija ili je posustala, te dve države imaju zajedničku volju da zajedno reaguju u vezi s raznim pitanjima koja mogu da ugroze Evropu.

"Mnogo evropske zemlje se okreću Francuskoj i Nemačkoj kao najvećim evropskim državama, očekivanja su velika, ali obe imaju unutrašnje probleme i pitanje je koliko su spremne da zajedno sada izdvoje veliki novac za zajedničke projekte i ubede svoje vlade u to", rekao je Verner.

On je rekao da je predsednik Francuske Emanuel Makron već na kraju mandata koji mu ističe za godinu dana, dok je vladajuća koalicija kancelara Fridriha Merca krhka i nevoljna za prihvatanje projekata koji se konkretno ne tiču Nemačke.

Po njegovim rečima, obe države "imaju volju, široka ramena ali i probleme na svom tlu".

Verner je zaključio da su nesuglasice između Pariza i Berlina premostive i da su oni uvek zajedno da reaguju kad je potrebno.

U uvodnom saopštenju pre konferencije, pariski Institut "Žak Delor" je naveo da se u vremenima krize pažnja okreće ka glavnim državama članicama EU i da je ključan fokus na Pariz i Berlin.

"Francusko-nemačke tenzije se razvijaju u kontekstu velikih izazova koji utiču na osnove evropske bezbednosti i ekonomije: rat u Ukrajini, energetska kriza, carinski haos i veoma turbulentni transatlantski odnosi. Da li ti izazovi utiču i pogoršavaju postojeće ranjivosti?", pisalo je u uvodnom saopštenju o temama današnje konferencije.