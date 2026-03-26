"JAČATI FRANCUSKO-NEMAČKI SAVEZ" Stručnjak Istituta "Žak Delor": SAD više nisu pouzdan partner za Evropu, Rusija je pretnja
Bezbednost Evrope je pod pretnjom zbog Rusije, dok Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog svoje nepredvidivosti više nisu pouzdan partner za Evropu i zato "stari kontinent" treba da jača svoj suverenitet kao i francusko-nemački savez, ocenio je viši saradnik francuskog Instituta "Žak Delor".
Jan Verner koji radi u Berlinu je to rekao na onlajn-konferenciji o odnosima Francuske s Nemačkom "Odgovor na izazove našeg vremena na francuski i nemački način: Iluzija?".
Verner smatra da se i Francuska i Nemačku slažu da treba sačuvati ono što se može sačuvati u transatlantskim odnosima sa SAD, kao što je nuklearno odvraćanje i dodao da postoje veze sa SAD i unutar NATO-a.
"Evropska unija treba da uloži dodatne napore da postane što nezavisnija od SAD", rekao je stručnjak uz ocenu da je veza EU-SAD jaka, a da je kriza pokazala jedinstvo na liniji Francuska-Nemačka.
Verner je rekao da iako mnogi smatraju da je nemačko-francuska saradnja iluzija ili je posustala, te dve države imaju zajedničku volju da zajedno reaguju u vezi s raznim pitanjima koja mogu da ugroze Evropu.
"Mnogo evropske zemlje se okreću Francuskoj i Nemačkoj kao najvećim evropskim državama, očekivanja su velika, ali obe imaju unutrašnje probleme i pitanje je koliko su spremne da zajedno sada izdvoje veliki novac za zajedničke projekte i ubede svoje vlade u to", rekao je Verner.
On je rekao da je predsednik Francuske Emanuel Makron već na kraju mandata koji mu ističe za godinu dana, dok je vladajuća koalicija kancelara Fridriha Merca krhka i nevoljna za prihvatanje projekata koji se konkretno ne tiču Nemačke.
Po njegovim rečima, obe države "imaju volju, široka ramena ali i probleme na svom tlu".
Verner je zaključio da su nesuglasice između Pariza i Berlina premostive i da su oni uvek zajedno da reaguju kad je potrebno.
U uvodnom saopštenju pre konferencije, pariski Institut "Žak Delor" je naveo da se u vremenima krize pažnja okreće ka glavnim državama članicama EU i da je ključan fokus na Pariz i Berlin.
"Francusko-nemačke tenzije se razvijaju u kontekstu velikih izazova koji utiču na osnove evropske bezbednosti i ekonomije: rat u Ukrajini, energetska kriza, carinski haos i veoma turbulentni transatlantski odnosi. Da li ti izazovi utiču i pogoršavaju postojeće ranjivosti?", pisalo je u uvodnom saopštenju o temama današnje konferencije.
