Prognoza u Austriji pokazuje da građani mogu da iskoriste poslednje sunčane sate za ovo prolećno vreme, jer temperature padaju, a kasna zima se vraća na duži period — te se očekuje više od pola metra snega u Alipima, ali bi snežni pokrivač mogao da pokrije i Beč.

Prema rečima meteorologa Štefena Dica, hladni front se već proteže preko Nemačke. Popodne će prvo stići do Vorarlberga i Tirola, a tokom noći do ostatka zemlje. Temperature će generalno pasti za oko 15 stepeni.

Evropu ponovo zahvata nagla promena vremena, a zima se vraća i to usred proleća. Glavni uzrok je snažan sistem niskog pritiska iznad Skandinavije, koji je pokrenuo novi ciklon iznad severne Italije. Hladne i vlažne vazdušne mase polako se kreću preko Jadranskog mora, dok ih Alpi potiskuju naviše – stvarajući idealne uslove za obilne, kasne snežne padavine.

Koliko se očekuje snega

U dolinama reka Rajna, In, Salka i Ens očekuje se između 5 i 15 centimetara vlažnog snega.

Na nadmorskim visinama iznad 700 metara, snežni pokrivač bi mogao da dostigne između 15 i 30 centimetara, dok u regionu Arlberg lokalno može pasti i do čak 60 centimetara snega. Novi talas padavina očekuje se već od četvrtka uveče i trajaće do petka uveče, naročito duž istočne ivice Alpa.

Posebno od Donjih austrijskih Prealpa, preko Bečke šume, do regiona Buklige Velt i prevoja Semering očekuju se obilne snežne padavine – upozoravaju meteorolozi. Na Semeringu bi moglo da se nakupi i do pola metra novog snega, dok se na visinama između 400 i 600 metara očekuje od 10 do 20 centimetara.

Sneg u Beču?

Prema prognozama, moguć je i sneg u nižim predelima.

U petak u prvoj polovini dana, nekoliko centimetara vlažnog snega može pasti i na oko 300 metara nadmorske visine, uključujući zapadne delove Beča i južni deo Bečke kotline.U samom gradu očekuju se tek pahulje ili susnežica, ali će se sneg uglavnom zadržavati samo kao vlažan sloj.

Zbog obilnih padavina već su izdata upozorenja na severnoj strani Alpa, uključujući i crveni nivo uzbune u više oblasti.

Problem predstavlja težak i vlažan sneg na nižim nadmorskim visinama, dok drveće već ulazi u fazu listanja – što povećava rizik od lomljenja grana i stabala.

U planinskim predelima dodatno raste i opasnost od lavina.

Udari vetra i do 100 km/h, vreme za Uskrs!

Situaciju dodatno pogoršava jak vetar. U južnim planinskim predelima, od Istočnog Tirola do regiona Vehsel, kao i na jugoistoku, očekuju se udari vetra od 60 do 80 km/h.

Na izloženim lokacijama, poput oblasti oko Oberfelaha, u gornjoj dolini Mure i delovima Burgenlanda, vetar bi mogao da dostigne i do 100 km/h, zbog čega se očekuju i nova upozorenja na oluju.

Nažalost, zima se neće brzo povući. Temperature će rasti vrlo sporo početkom sledeće nedelje.

Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilno vreme sa kišom, snegom i vetrom zadržati barem do Uskrsa.

Za praznike je, kako sada stvari stoje, veća verovatnoća hladnog vremena nego povratka sunca i prolećnih temperatura.

Zahlađenje stiže i u Srbiju?

Od četvrtka naoblačenje i zahlađenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima i snegom. U košavskom području i planinskim predelima u četvrtak duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema njihovoj najavi april će biti topliji i prosečno vlažan mesec, a u prvoj dekadi je moguća pojava slabog do umerenog mraza.

Pročitajte sezonsku vremensku prognozu do septembra, prema RHMZ-u, u našem tekstu OVDE.