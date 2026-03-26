Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija ostaje u kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s mogućim "rešavanjem ukrajinskog pitanja" i da se nada da će Vašington nastaviti posredovanje.

"Moskva nastavlja da održava kontakt sa Amerikancima putem postojećih kanala. Dobijamo informacije o razvoju događaja. Pozdravljamo kontinuirane napore američke strane da stvori neophodne uslove za rešavanje ukrajinskog pitanja", rekao je Peskov, dodacši da Rusija ostaje otvorena za dijalog.

Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Dodao je da je Kremlj za svaki oblik dijaloga sa Vašingtonom i da bi bilo u interesu obe države da delegacija ruskih poslanika poseti SAD.

