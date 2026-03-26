Više od dva miliona ljudi u regionu Darfura na zapadu Sudanaostalo je bez odgovarajuće zdravstvene nege pošto je prošle nedelje u napadu dronom oštećena velika bolnica, saopštili su domaći stručnjaci i Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

U napadu na Nastavnu bolnicu Al Daein u petak poginulo je 70 ljudi, a za napad je optužena vojska koja negira umešanost.

Bolnica je u području koje kontrolišu dometnute Snage za brzu podršku (RSF) a koje se od aprila 2023. godine bore s vojskom za vlast u Sudanu što je izazvalo veliku humanitarnu krizu.

Zvaničnik humanitarne zdravstvene ustanove "Alajt" u Istočnom Darfuru i Zapadnom Kordofanu Bedreldin Abduelnabi rekao je da je napad oštetio sva odeljenja bolnice - hitnu pomoć, hirurgiju, pedijatriju, akušerstvo i ginekologiju i odeljenje za bubrežnu dijalizu.

"Objekat je sada potpuno van upotrebe. Ovo je stvorilo ozbiljan jaz u pristupu zdravstvenoj zaštiti koja spasava živote širom tog područja", naveo je on u saopštenju koje je objavio Fond Ujedinjenih nacija (UN) za stanovništvo. Ta bolnica se ranije starala o više od dva miliona ljudi u Al Daeinu i devet drugih okruga u Istočnom Darfuru, rekla je zamenica predstavnika SZO u Sudanu Hala Hudari.

Ljudi "možda moraju da putuju više od 160 kilometara da bi stigli do sledeće bolnice, što je veoma teško za pacijente kojima su potrebne specijalizovane usluge", rekla je ona.

Među poginulima u napadu 13 dece

Među poginulima u napadu je 13 dece i sedam žena, a ranjeno je 146 ljudi, uključujući pacijente i članove njihovih porodica, po podacima SZO koja je juče objavila novi bilans.

Portparolka Kancelarije UN za ljudska prava Marta Urtado rekla je da obe zaraćene strane intenzivno koriste dronove što "podvlači razoran uticaj visokotehnološkog i relativno jeftinog oružja u naseljenim područjima".

Više od 2.000 ljudi je poginulo u 213 napada na medicinske ustanove, uključujući i poslednji napad u petak, rekao je tokom vikenda šef SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

Po podacima UN, u ratu je poginulo više od 40.000 ljudi, a humanitarne grupe kažu da bi pravi broj mogao biti mnogo veći.

Sukob je od nedavno fokusiran na regione Darfur i Kordofan, gde se svakodnevno prijavljuju smrtonosni napadi, uglavnom dronovima.

Više od 500 civila je poginulo od dronova ove godine do sredine marta, saopštila je Kancelarija UN za ljudska prava.

Rat su obeležila masovna ubistva, grupna silovanja i drugi zločini, koje Međunarodni krivični sud (ICC) istražuje kao potencijalne ratne i zločine protiv čovečnosti.