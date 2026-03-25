Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su potvrdile slanje kopnenih snaga na Bliski istok pošto je Iran odbacio predloženi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, piše Independent.

Pentagon je potvrdio da će u region biti poslati elementi elitne 82. vazdušno-desantne divizije, logističke i jedinice za podršku, kao i 1. borbene brigade.

Iran odbacuje američki plan

Potvrda dolazi pošto su iranski zvaničnici objavili da su primili američki predlog za okončanje rata, ali su ga smatrali neprihvatljivim.

Iranski zvaničnik je rekao Rojtersu da početni utisci „nisu bili pozitivni“, dodajući da je Teheran prvi odgovor prosleđen Vašingtonu preko posrednika u Pakistanu.

Prema rečima pakistanskih zvaničnika, koji učestvuju kao posrednici, američki predlog uključuje ublažavanje sankcija Iranu, saradnju u oblasti civilne nuklearne energije, nova ograničenja iranskog nuklearnog programa i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Kurir.rs/Independent

