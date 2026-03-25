Iranski odgovor na američki predlog o okončanju rata "nije pozitivan", rekao je visoki iranski zvaničnik za Rojters, dodajući da Teheran još uvek proučava mirovni predlog od 15 tačaka.

Zvaničnik je izjavio da je iranski odgovor dostavljen Pakistanu kako bi bio prenesen Vašingtonu.

Iran je proučio američki predlog za okončanje rata i smatra njegove uslove preteranim, izvestila je u sredu iranska Press TV pozivajući se na zvaničnika koji je rekao da će Teheran okončati rat kada on odluči i ako se ispune njegovi uslovi.

Iran zahteva priznanje suvereniteta nad Ormuskim moreuzom kao svoje "prirodno, zakonsko pravo", rekao je iranski zvaničnik, a prenela Press TV.

Pale cene nafte

Cene nafte su pale, a akcije su se oporavile u sredu nakon izveštaja da su Sjedinjene Države poslale Iranu plan od 15 tačaka, dok se investitori nadaju da će uskoro završiti rat koji traje već četiri nedelje i u kojem su ubijene hiljade ljudi i poremećeno globalno snabdevanje energijom.