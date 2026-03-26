Mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa zabeležila je tokom marta meseca značajan porast popularnosti, dodatno uvećavši prednost u odnosu na vladajući Fides premijera Viktora Orbana.

Prema najnovijem istraživanju, podrška Tisi, koja je osnovana tek 2024. godine, sada iznosi 58 odsto među opredeljenim biračima, što je skok u odnosu na prošlomesečnih 55 odsto.

Peter Mađar Foto: Zoltan Mathe/MTI, Denes Erdos/AP, BOGLARKA BODNAR/MTI

Sa druge strane, podrška Fidesu stagnira na 35 odsto, uprkos naporima vlade da privuče glasače nakon trogodišnjeg perioda ekonomske stagnacije.

Mađar ozbiljno ugrožava poziciju

Izbori zakazani za 12. april predstavljaju prvi pravi test za Viktora Orbana u poslednjih 16 godina vlasti.

Prvi put se suočava sa protivnikom, Peterom Mađarom, koji ozbiljno ugrožava njegovu poziciju, a ishod glasanja mogao bi korenito promeniti političku sliku ne samo Mađarske, već i čitave Evropske unije.

Kada se analizira celokupna populacija, prednost Tise je takođe uočljiva – podržava ih 46 odsto građana, dok je uz Fides 30 odsto.

Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

Agencija za istraživanje javnog mnjenja Median, koja se smatra najpouzdanijom u zemlji, predviđa rekordnu izlaznost od čak 89 odsto, što je drastično više u odnosu na 70 odsto sa prethodnih izbora.

Dok nezavisna istraživanja ukazuju na pad rejtinga krajnje desničarske stranke Naša domovina (Mi Hazank), koja je sa šest pala na četiri odsto podrške (ispod cenzusa), pro-vladini instituti i dalje tvrde da je Orban na putu ka pobedi. 

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaGOTOVO JE! MAĐARSKA OBUSTAVLJA ISPORUKE GASA UKRAJINI! Orban poslao poruku Zelenskom: Nećete nas ucenjivati!
PlanetaTRAMP PODRŽAO ORBANA NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: "Jak i moćan lider, neumorno se bori za svoju zemlju baš kao što ja činim za SAD"
Planeta"LITVANIJA TRAŽILA DA SE MAĐARSKA ISKLJUČI SA SEDNICE NATO" Lider zemlje EU kaže da Budimpešta šalje Rusiji poverljive podatke!
Planeta"PUTIN NE SME DA POKVARI NAŠE VEKOVNO PRIJATELJSTVO!" Predsednik zemlje EU želi dobre odnose sa Mađarskom
Vladimir Putin Viktor Orban