Ministar finansija Nemačke Lars Klingbajl danas je ocenio da bi "loša politika" predsednika SAD Donalda Trampa prema Iranu mogla da izazove "ekonomski šok".

"Drugi put za četiri godine ozbiljno nam preti geoekonomski šok povezan s ratom u Iranu, rekao je Klingbajl koji je i vicekancelar, na konferenciji Fondacije Bertelsman u Berlinu.

Donald Tramp u Sobi za krizne situacije  Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

 "Loša politika predsednika Trampa ima direktan uticaj na džepove građana", rekao je ministar i kritikovao naftne i druge kompanije koje profitiraju od krize na Bliskom istoku.

"To je sramno, nepravedno i donekle nepatriotski", rekao je Klingbajl.

Podsetimo, juče je nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer povratak Trampa u Belu kuću uporedio sa ruskim napadom na Ukrajinu

(Kurir.rs/Beta)

