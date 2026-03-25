Pentagon je potvrdio da se američka vojska sprema da rasporedi vojnike iz 82. vazdušno-desantne divizije specijalizovanih padobranskih snaga na Bliski istok.

Ovaj potez dolazi dok rat u Iranu ulazi u četvrtu nedelju i dok predsednik SAD Donald Tramp razmatra opcije za potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, vitalnog globalnog naftnog puta.

Spekulacije o raspoređivanju su se intenzivirale početkom ovog meseca nakon izveštaja da je vojska otkazala veliku vežbu u kojoj je učestvovao štab divizije, sa sedištem u Fort Bragu u Severnoj Karolini.

Njujork tajms je takođe izvestio da je Trampova administracija ispitala planove za zauzimanje ostrva Harg – glavnog iranskog naftnog čvorišta – kao način da se izvrši pritisak na Teheran da ponovo otvori moreuz.

Prema pisanju Asošijejted presa, članovi Odbora za oružane snage Senata trebalo bi da u sredu prime poverljivi brifing od zvaničnika Pentagona na Kapitol Hilu, gde se očekuje da će se razgovarati o potencijalnom raspoređivanju preko 1.000 vojnika, rekao je anonimni američki zvaničnik.

82. vazdušno-desantna divizija je obučena za brze, visokorizične misije, uključujući spuštanje padobranom u sporna područja radi obezbeđivanja aerodroma ili strateškog terena.

Ova jedinica bi mogla da izvede invaziju na iransko ostvo Harg.

Penzionisani pukovnik Mark Kansijan rekao je za Aksios da padobranci „imaju mogućnost da ugroze ciljeve u Zalivu, bez potrebe da pređu moreuz“ i da mogu stići „relativno brzo“.

Portparolka Bele kuće Ana Keli uputila je pitanja novinara o raspoređivanju Pentagonu, ali je rekla: „Predsednik Tramp uvek ima sve vojne opcije na raspolaganju“.

Koliko je velika 82. vazdušno-desantna divizija?

82. vazdušno-desantna divizija jedna je od najprepoznatljivijih borbenih jedinica američke vojske, poznata kao brza i agilna borbena snaga.

To je glavni borbeni ogranak XVIII vazdušno-desantnog korpusa, a 2022. godine je navodno imala oko 18.000 padobranaca obučenih za brzo globalno raspoređivanje.

Ključna komponenta divizije su Snage za hitni odgovor, jedinica sastavljena od oko 3.000 vojnika sposobnih da se rasporede bilo gde u svetu u roku od 18 sati, prema podacima vojske.

Planirano raspoređivanje navodno uključuje bataljon iz borbenog tima 1. brigade, zajedno sa general-majorom Brendonom Tegtmajerom - komandantom divizije - i članovima njegovog štaba, izvestio je AP.

82. vazdušno-desantna divizija je specijalizovana za zajedničke operacije nasilnog ulaska, što znači da može padobranima da se spusti na neprijateljsku teritoriju kako bi zauzela ključne ciljeve kao što su aerodromi, luke ili strateška infrastruktura.

Ove sposobnosti je čine jednim od glavnih vojnih alata za brzo reagovanje na krize.

Divizija izvodi padobranske napade, obezbeđuje teren za prateće snage i podržava operacije vezane za nacionalne interese SAD.

Jedna od njenih komponenti je posebno dizajnirana za misije sa kratkotrajnim obaveštenjem, uključujući pojačanje ambasade, podršku evakuaciji i početne faze velikih borbenih operacija.

Gde je ranije bila raspoređena

Divizija je osnovana 1917. godine i bila je raspoređena u Prvom svetskom ratu, ali je postala međunarodno poznata po svojim borbenim skokovima u ključnim evropskim ofanzivama tokom Drugog svetskog rata. Od tada je učestvovala u skoro svakom većem američkom sukobu.

Tu spada i operacija „Pustinjska oluja“ 1991. godine, kada je divizija služila kao početna avangarda američkih snaga tokom prvog Zalivskog rata.

U Iraku i Avganistanu, 82. vazdušno-desantna divizija je igrala glavnu ulogu u „Globalnom ratu protiv terora“ pod predsednikom Bušom.

Godine 2020, 82. je raspoređena u Irak nakon napada na američku ambasadu u Bagdadu, a zatim je 2021. godine igrala ulogu u brzoj evakuaciji iz Avganistana kada su talibani ponovo preuzeli vlast.

Godine 2022, oko 3.000 vojnika 82. vazdušno-desantne divizije je raspoređeno u Evropu nakon ruske invazije na Ukrajinu, prema podacima američke vlade.

IRF (Snage za hitni odgovor) je formalno osnovan 2018. godine i od tada je postao jedno od najčešće aktiviranih sredstava Pentagona za brzo raspoređivanje.

Druge američke snage koje su već u regionu

82. vazdušno-desantna divizija će se pridružiti rastućem američkom vojnom prisustvu na Bliskom istoku.

Hiljade marinaca na brodovima mornarice već su poslate u region, uključujući USS Tripoli i 31. ekspedicionu jedinicu marinaca, koja je premeštena sa vežbi u blizini Tajvana.

Štaviše, navodno su iz svoje matične baze u San Dijegu raspoređene snage marinaca za brzo reagovanje.

Zajedno, dve ekspedicione jedinice marinaca dodaju oko 5.000 marinaca i hiljade mornara u to područje. SAD već imaju oko 50.000 vojnika stacioniranih širom regiona.

Do ovog nagomilavanja dolazi u trenutku kada Trampova administracija saopštava da je započela pregovore usmerene na okončanje rata, a u diskusijama učestvuju Stiv Vitkof, Džared Kušner, državni sekretar Marko Rubio i potpredsednik DŽ. D. Vens.

Međutim, Iran je kritikovao ove tvrdnje, negirajući da se vode direktni pregovori i sugerišući da SAD „pregovaraju same sa sobom“.