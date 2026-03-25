Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za agenciju TASS da postoji veliko interesovanje za kupovinu ruske nafte nakon što su Sjedinjene Američke Države ublažile sankcije u tom sektoru. Prema njegovim rečima, u uslovima krize na Bliskom istoku, ruska nafta je neophodna svetskom tržištu.

"Tržišta su zaista široka i mnogo je onih koji žele da nabave rusku naftu", naglasio je predstavnik Kremlja, dodajući da međunarodna energetska infrastruktura ne može da izdrži gubitak tako velikih količina energenata iz Rusije.

SAD dozvolile prodaju ruske nafte sa tankera

Sjedinjene Američke Države su privremeno izuzele iz režima sankcija prodaju ruske nafte i naftnih derivata koji su utovareni na brodove do 12. marta. Ova licenca će važiti do 11. aprila.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da je ovo privremeno ublažavanje ograničenja neophodno kako bi se osigurala stabilnost na globalnom energetskom tržištu i održale niske cene goriva. On je napomenuo da ova mera Moskvi neće doneti značajnu finansijsku korist.

Komentarišući ovu odluku Vašingtona, Peskov je ocenio da se u ovom slučaju interesi Rusije i SAD "situaciono poklapaju".