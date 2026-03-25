Sjedinjene Američke Države, predvođene Donaldom Trampom, navodno su Iranu preko Pakistana dostavile listu od 15 zahteva sporazuma za prekid sukoba. Ova informacija ne potiče od zvaničnih izvora, već od dva neimenovana izvora CNN-a, koja navode da se među tačkama za prekid sukoba nalaze ograničenja iranskih odbrambenih kapaciteta, prestanak podrške militantnim grupama u regionu i priznanje prava Izraela na postojanje.

Teheran je prema pisanju Rojtersa odbacio ove predloge rekavši da su maksimalistički, dok je Tramp izjavio: “Iran želi da postigne dogovor. I mi bismo voleli da postignemo dogovor. Sastanak će se održati vrlo, vrlo uskoro.”

Koliko je realno da dođe do završetka rata, ko donosi krajnju odluku i koji su uslovi za prekid sukoba, teme su koje su detaljno analizirali gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji: Milan Jolović, pukovnik, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Ako mirovni predlog dolazi iz Amerike, šta to govori o toku rata i da li pregovori treba da počnu od strane onoga ko vodi sukob? Jolović ističe da kada slušamo izjave Donalda Trampa, ili on nije dovoljno informisan, ili koristi svoje izjave za političke i tržišne ciljeve.

- Kad god on izjavi da će prekinuti rat ili bombardovanje, berza skoči, a cena nafte padne. Vrlo verovatno zbog oba razloga. Da je bio informisan ili da je imao adekvatne savetnike, naročito ako im je cilj bio da obezglave iransko rukovodstvo i pomognu opoziciji da dođe na vlast, neko bi mu objasnio da ne sme da bombarduje islamsku državu tokom njihovog najvećeg verskog praznika, Bajrama. Iz prostog razloga što su i među opozicionarima, koji žele da svrgnu aktuelnu vlast, vernici - kaže Jolović i dodaje:

- Ovde se Amerika zaglavila u blato. Kada Tramp kaže „mi smo ih uništili“, a juče su evakuisali svoju bazu iz Iraka u Poljsku, to se vojnički naziva taktičko, operativno ili strateško povlačenje, a narodski, bežanija.

Moderno ratovanje i iluzija pobede u Iranu

Bivši izaslanik za Bliski istok iz američke administracije izjavio je da napad deluje kao da su se u subotu ujutru iznenada probudili i rekli: „Hajde danas da napadnemo Iran.“ Šta se to desilo da se sada Vašington i predsednik Donald Tramp kritikuju sa svih strana?

- Ovo jeste poraz, moramo ići unaokolo. Iz jednog prostog razloga: šta je ostvareno? Šta je postignuto? Niko nije ni sumnjao da Amerika može da dođe da izbombarduje Iran, da nanese veliku štetu i da Iranci ne mogu da se odbrane u tom konvencionalnom smislu, ali ako treba da merimo ko za sada vodi – ko je taj koji je išta uspeo? Iranci i dalje imaju režim koji funkcioniše, i dalje imaju vojsku koja funkcioniše i još uvek nisu dali nikakvu koncesiju. Amerika je ta koja poziva na pregovore pored maksimalističkih pobeda svaki dan. Tramp je sam sebe doveo u situaciju gde će ovo apsolutno biti viđeno kao poraz - smatra Đurić i dodaje:

- Problem modernog ratovanja i postizanja pobede ili poraza leži u tome što danas ciljevi više nisu samo vojni. Kada ste ratovali u 15. veku, dokle god bi vaša vojska zauzela teritoriju, tu je bila nova linija, i tada ste mogli reći da ste pobedili. Ako imamo više nego što smo imali pre rata, vrlo je jednostavno proceniti ko je pobednik.

Matić smatra da nije adekvatan izraz reći da su SAD poražene, čak i kada bi sutra bio sklopljen mir bez ostvarenih ciljeva. Da li ste poraženi, ogleda se u posledicama.

- Amerika bi bila poražena ako bi Iran uspeo da izbaci američko vojno prisustvo iz regiona, dakle, da se ne vrate u baze koje su napustile. Tada bismo mogli reći da su SAD poražene, odnosno da imaju manje nego pre rata. To nije realna opcija, ali postavlja se drugo pitanje: sve te baze koje su SAD decenijama gradile i koje su imale svrhu da obuzdavaju Iran i budu prva linija odbrane, pokazale su se potpuno neupotrebljivim u ratu protiv Irana iz prostog razloga, nemaju stratešku dubinu. Po mom mišljenju, to je jedna od najpromašenijih investicija SAD kada je vojna strategija u pitanju - kaže Matić.

Ovo je četvrta nedelja rata, a Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa disproporcijom između proklamovanih ciljeva i resursa i snaga koje imaju na raspolaganju. Od prvog dana Amerika je izjavila da su joj ciljevi uništenje nuklearnog i raketnog programa i rušenje režima. Da bi SAD ostvarile ta tri cilja, morale bi da uđu u totalni rat i kopneno intervenišu. Upravo je to razlog zbog kojeg Tramp sada pokušava da sprovede kontrolisanu deeskalaciju situacije.

KAD GOD TRAMP KAŽE DA ĆE PREKINUTI RAT, BERZA SKOČI, A CENA NAFTE OPADNE: haotična situacija u Iranu i Bliskom istoku Izvor: Kurir televizija

