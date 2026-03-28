Jedna od najmračnijih priča iz sveta mafije dolazi sa Sicilije i tiče se dečaka Đuzepea di Matea, koji je imao samo 15 godina kada ga je pre 33 godine lokalna mafija godinama zlostavljala, na kraju ubila, a njegovo telo rastopila u kiselini.

Tri godine kasnije, italijanska vlada je njegovoj majci i bratu isplatila odštetu od 2,3 miliona dolara, prenosi The Local Italia.

Đuzepe je bio još dečak kada mu se 1993. godine približio muškarac koji mu se predstavio kao policajac i rekao da ga vodi da vidi oca - Santina di Matea, koji je tada bio pod policijskom zaštitom jer je pristao da svedoči protiv mafije.

giuseppe di matteo

Lažni policajac zapravo je bio saradnik Đovanija Bruske, poznatog kao Svinja, Koljač i Egzekutor, čoveka odgovornog za više od 200 ubistava i jednog od najopasnijih članova mafije Salvatorea 'Tota' Riina. Otmica je trajala skoro 800 dana, a cilj je bio prisiliti Santina da odustane od saradnje sa policijom u istrazi ubistva sudije Đovanija Falkonea.

Santino je nakon hapšenja odlučio da pomogne vlastima, otkrivajući detalje atentata i svedočeći protiv mafije, što je bio prvi takav slučaj, piše Allthatsinteresting.

Otmica Đuzepea bila je jasna poruka njegovom ocu - mafija je slala fotografije koje su prikazivale mučenje dečaka, pokušavajući da ga natera da promeni svedočenje. Santino je pokušao da spasi sina, ali bezuspešno.

Nakon što je Đuzepe izdržao 779 dana u zatočeništvu, Bruska je naredio da "reše šteneta". Dečak je ugušen, a telo mu je rastopljeno u kiselini, čime su mafijaši uništili dokaze i sprečili porodicu da održi sahranu.

Decenijama kasnije, 2019. godine, sud u Palermu je porodici odobrio odštetu od 2,3 miliona dolara iz fonda italijanske vlade za žrtve mafije, 25 godina nakon tragičnih događaja.

Đovani Bruska je uhapšen 1996. godine, nakon što je prethodne godine osuđen u odsutnosti zbog atentata na Falkonea, i osuđen na više doživotnih kazni. Ipak, 2021. godine je pušten iz zatvora nakon 25 godina, što je izazvalo ogorčenje porodica njegovih žrtava.

Zbog saradnje sa policijom, Santino je iz zatvora pušten 2002. godine. U jednom intervjuu je priznao:

"Razmišljam o tome svaki dan. Kako mogu postojati ljudi toliko zli da tako postupaju s detetom."