Iran i dalje razmatra predlog SAD za okončanje Zalivskog rata, uprkos početnom negativnom odgovoru, rekao je u sredu visoki iranski zvaničnik za Rojters, ukazujući da Teheran još nije direktno odbacio predlog.

Iranski zvaničnici su javno snažno odbacili mogućnost bilo kakvih pregovora sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa.

Međutim, kašnjenje u dostavljanju formalnog odgovora Pakistanu, koji je podneo predlog od 15 tačaka u ime Vašingtona, izgleda da signalizira da barem neki zvaničnici u Teheranu možda razmatraju tu mogućnost.

Kontradiktorni signali iz Teherana

Komentari visokog iranskog zvaničnika da se predlog još uvek razmatra - iako početni odgovor „nije bio pozitivan“ - izgleda da su u suprotnosti sa izveštajem iranske televizije Press TV, koja je citirala neimenovanog zvaničnika koji je rekao da ga je Iran odbio.

Proslava Novruza, persijske Nove godine, u Iranu uprkos ratu

Visoki pakistanski bezbednosni zvaničnik rekao je da je Pakistan kontaktirao iranskog ministra spoljnih poslova i da još uvek čeka formalni odgovor, javio je Rojters.

Još jedan pakistanski izvor je rekao: „Iranci su nam rekli da će nam se javiti večeras. Mediji izveštavaju da su rekli ne. Ali nismo dobili nikakvu zvaničnu potvrdu od Irana. Zato samo čekamo. Svi su pod zemljom i komunikacija je veliki izazov.“ Još jedan visoki iranski zvaničnik je ranije potvrdio da je Teheran primio predlog i rekao da bi, ako se razgovori nastave, mogli biti održani u Pakistanu ili Turskoj.

Tržišta su reagovala, nafta je pojeftinijala

Globalna tržišta akcija su se u sredu blago oporavila, dok su cene nafte pale nakon izveštaja da je Vašington poslao Iranu plan od 15 tačaka, a investitori se nadaju okončanju rata koji je poremetio globalno snabdevanje energijom i preti da podstakne inflaciju.

Visoki pakistanski bezbednosni zvaničnik rekao je da je pakistanska obaveštajna služba dostavila američki predlog Iranu i da je ministar spoljnih poslova Ishak Dar kontaktirao iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija.

Za sada nije bilo odgovora od Iranaca, niti su potvrđeni datumi ili lokacije razgovora, rekao je pakistanski zvaničnik, navodi Rojters.

Izrael obavešten o uslovima predloga

Tri izvora iz izraelske vlade rekla su da je bezbednosni kabinet premijera Bendžamina Netanjahua obavešten o američkom predlogu. Rekli su da njegovi uslovi uključuju uklanjanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, obustavljanje obogaćivanja, ograničavanje programa balističkih raketa i prekid finansiranja regionalnih saveznika.