Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj mreži Truth Social da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom 14. i 15. maja u Pekingu posle ponovnog odlaganja.

"Moj sastanak sa veoma poštovanim predsednikom Kine, predsednikom Si Đinpingom, koji je prvobitno bio odložen zbog naše vojne operacije u Iranu, je ponovo zakazan i održaće se u Pekingu 14. i 15. maja.

Prva dama Melanija Tramp i ja takođe ćemo ugostiti predsednika Sija i gospođu Peng prilikom uzvratne posete u Vašingtonu, D.C., kasnije ove godine.

Naši predstavnici finalizuju pripreme za ove istorijske posete.

Veoma se radujem što ću provesti vreme sa predsednikom Sijem na događaju koji će, siguran sam, biti monumentalni događaj.