Susret u Pekingu 14. i 15. maja
TRAMP POTVRDIO SUSRET SA ĐINPINGOM: "Veoma se radujem, to će biti monumentalni događaj"!
Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj mreži Truth Social da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom 14. i 15. maja u Pekingu posle ponovnog odlaganja.
"Moj sastanak sa veoma poštovanim predsednikom Kine, predsednikom Si Đinpingom, koji je prvobitno bio odložen zbog naše vojne operacije u Iranu, je ponovo zakazan i održaće se u Pekingu 14. i 15. maja.
Prva dama Melanija Tramp i ja takođe ćemo ugostiti predsednika Sija i gospođu Peng prilikom uzvratne posete u Vašingtonu, D.C., kasnije ove godine.
Naši predstavnici finalizuju pripreme za ove istorijske posete.
Veoma se radujem što ću provesti vreme sa predsednikom Sijem na događaju koji će, siguran sam, biti monumentalni događaj.
Kurir.rs/Agencije
