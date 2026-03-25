Slušaj vest

Izrael je zabrinut da bi SAD mogle da proglase jednomesečno primirje kako bi olakšale pregovore sa Iranom, prenosi CNN, pozivajući se na dva izraelska izvora.

Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu večeras razgovarati o najnovijim dešavanjima sa svojim bezbednosnim kabinetom, rekao je jedan od izvora. Pre tog sastanka, Netanjahu će održati manje konsultacije sa svojim najvišim bezbednosnim zvaničnicima.

Prema drugom izvoru, Netanjahu je bio obavešten o predlogu od 15 tačaka koji su SAD nedavno uputile Iranu, a koji ima za cilj okončanje sukoba.

Izrael je i dalje skeptičan u pogledu mogućnosti postizanja probojnog sporazuma u ​​ovom trenutku, dodao je obavešteni izvor.

izrael iran.jpg
Foto: Shutterstock

"Maksimum koji Iran možda želi da da, ne ispunjava minimum koji SAD zahtevaju", rekao je izvor, dodajući da Izrael smatra nekoliko elemenata američkog okvira "pozitivnim i dobrim za Izrael", posebno one koji se tiču iranskog nuklearnog programa i aktivnosti njegovih regionalnih posrednika.

U međuvremenu, izraelski ministar odbrane Izrael Kac i načelnik Generalštaba IDF-a Ejal Zamir odobrili su dodatne ciljeve u Iranu, prema saopštenju iz Kacovog kabineta.

Izraelski vojni izvor rekao je za CNN da se operativno planiranje nastavlja po planu i da nije bilo promena u američko-izraelskoj vojnoj kampanji, uprkos diplomatskim izjavama SAD.

Kurir.rs/Agencije

