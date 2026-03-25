Američka komanda demantovala navode
IRANCI TVRDE DA SU OBORILI AMERIČKI AVION F-18! Teheran: Pogođen naprednim sistemom PVO! Komanda SAD: Nije oboren nijedan naš avion (VIDEO)
Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) saopštio je da je američki lovac F/A-18 oboren iznad iranskog grada Čabahara, tvrdeći da su korišćeni „novi napredni sistemi protivvazdušne odbrane“.
Centralna komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) odbacila je tvrdnje da je Iran oborio američki borbeni avion, ističući da nije oboren nijedan američki avion.
Američka komanda je direktno demantovala ove navode, nazivajući ih netačnim.
F/A-18 je moderni višenamenski borbeni avion sa primarnom ulogom lovca za zaštitu flote.
Kurir.rs/Agencije
