Večeras se treslo tlo na Svetoj Gori.

Prema informacijama sa sajta "Last Quake", bila su dva potresa, prvi oko 20 časova po srednjeevropskom vremenu jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, a 13 minuta kasnije još jedan - 3,9 stepeni.

Screenshot 2026-03-25 210518.jpg
Foto: Printscreen/Last Quake

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u Egejskom moru.

Screenshot 2026-03-25 205940.jpg
Foto: Printscreen/Facebook/Grčka info

Na Fejsbuk grupi "Grčka info" navodi se da je zemljotres bio čak 5,1 stepen po Rihteru.

hilandar prava Firefly Upscaler 2x scale.jpg
shutterstock-2254787643.jpg
shutterstock-2293189785.jpg
23423543.jpg