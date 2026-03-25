Sjedinjene Američke Države ponudiće bezbednosne garancije Ukrajini, pod uslovom da Kijev prepusti čitav Donbas Rusiji, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim rečima, usled rata SAD i Izraela protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu da što pre okonča rat protiv Rusije, prenosi Rojters.

- Bliski istok definitivno ima uticaj na predsednika Trampa i njegove sledeće korake. Predsednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju da izvrši veći pritisak na ukrajinsku stranu. Amerikanci su spremni da finalizuju garancije na visokom nivou kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - rekao je Zelenski.

Volodimir Zelenski
Foto: Vahid Salemi/AP/Ludovic Marin/Pool AFP

On je istakao da se u bezbednosne garancije međunarodnih partnera potrebne kako bi se osiguralo da Rusija ponovo u budućnosti ne pokrene nove napade, ali i naveo da scenario u kojem Ukrajina prepušta Donbas Rusiji slabi bezbednost Ukrajine i Evrope.  

Kako ocenio, Rusija se "kladila" na to da SAD izgubi interesovanje za pregovore i odustane.

Zelenski je početkom godine rekao da je dokument o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD kompletiran i da je ostalo da se samo potpiše, ali ranije ove sedmice je rekao da po tom pitanju "ima još posla".

