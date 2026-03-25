ZELENSKI OČAJAN: Amerika traži da prepustimo Donbas Rusiji ako želimo bezbednosne garancije!
Sjedinjene Američke Države ponudiće bezbednosne garancije Ukrajini, pod uslovom da Kijev prepusti čitav Donbas Rusiji, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Prema njegovim rečima, usled rata SAD i Izraela protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu da što pre okonča rat protiv Rusije, prenosi Rojters.
- Bliski istok definitivno ima uticaj na predsednika Trampa i njegove sledeće korake. Predsednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju da izvrši veći pritisak na ukrajinsku stranu. Amerikanci su spremni da finalizuju garancije na visokom nivou kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - rekao je Zelenski.
On je istakao da se u bezbednosne garancije međunarodnih partnera potrebne kako bi se osiguralo da Rusija ponovo u budućnosti ne pokrene nove napade, ali i naveo da scenario u kojem Ukrajina prepušta Donbas Rusiji slabi bezbednost Ukrajine i Evrope.
Kako ocenio, Rusija se "kladila" na to da SAD izgubi interesovanje za pregovore i odustane.
Zelenski je početkom godine rekao da je dokument o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD kompletiran i da je ostalo da se samo potpiše, ali ranije ove sedmice je rekao da po tom pitanju "ima još posla".
Kurir.rs/Agencije