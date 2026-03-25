Slušaj vest

Iran je pojačao odbrambene aktivnosti na ostrvu Harg, uključujući postavljanje zamki i raspoređivanje vojnog osoblja i sistema protivvazdušne odbrane, u pripremi za moguće američke pokušaje da preuzmu kontrolu nad ostrvom, javlja CNN.

Prema izvorima koje je navela televizijska mreža, iranske snage postavljaju protivpešadijske i protivoklopne mine oko ostrva, uključujući priobalna područja gde bi američke snage mogle da pokušaju da izvrše amfibijsko iskrcavanje.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.  Foto: Google Earth

Takođe se navodi da je Iran poslednjih nedelja rasporedio prenosive protivvazdušne raketne sisteme (MANPAD) koji se lansiraju sa ramena.

Istovremeno, administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost korišćenja kopnenih snaga za zauzimanje malog ostrva u Persijskom zalivu, koje je od ključnog ekonomskog značaja za Iran jer većina njegovog izvoza sirove nafte prolazi kroz njega.

Kurir.rs/CNN

