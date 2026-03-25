Najmanje 400 ljudi evakuisano je iz hotela sa pet zvezdica u Parizu nakon što je danas u podrumu izbio veliki požar.

Turisti su morali da pobegnu iz svojih soba dok su dvojica članova osoblja pokušavala da ugase požar koji je počeo u kuhinji u podrumu poznatog hotela Le Bristol. Troje ljudi leči zbog povreda.

Vatrogasci su rekli da je "prilično značajan" požar izbio oko 11:20 po lokalnom vremenu u sredu.

Hotel, koji se pojavio u filmu Ponoć u Parizu Vudija Alena iz 2011. godine, često koriste svetski lideri i poznate ličnosti.

Oko 100 vatrogasaca je danas bilo na licu mesta, potvrdila je Pariska vatrogasna brigada.

Policija je upozorila Parižane i turiste da izbegavaju područje ulice dok požar ne bude stavljen pod kontrolu. Luksuzni hotel, nedaleko od Elizejske palate, u vlasništvu je nemačkog multinacionalnog preduzeća Oetker.

Istorijski hotel je prošle godine proslavio svoj jubilej, obeležavajući 100 godina luksuza, elegancije i francuskog art de vivre od otvaranja 1925. godine.

Portparol hotela rekao je za Le Parisien da je "sve pod kontrolom".