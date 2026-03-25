Slušaj vest

Rusija je pokušala da uceni Sjedinjene Američke Države ponudom da prestane da deli vojne obaveštajne podatke sa Iranom ako Vašington zauzvrat uskrati Ukrajini tu vrstu podataka, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je rekao da ukrajinska vojna obaveštajna služba ima nepobitne dokaze da Rusija nastavlja da dostavlja obaveštajne podatke Iranu, ali nije pružio dokaze za svoje tvrdnje, prenosi Rojters.

Govoreći u svom predsedničkom kompleksu u Kijevu, Zelenski je rekao da neki iranski dronovi, korišćeni za napade na vojnu imovinu SAD i na američke saveznike tokom rata na Bliskom istoku, sadrže ruske komponente.

"Imam izveštaje naših obaveštajnih službi koji pokazuju da Rusija to radi. Oni poručuju da neće više prosleđivati obaveštajne podatke Iranu ukoliko Amerika prestane da dostavlja obaveštajne podatke Ukrajini. Zar to nije ucena? Apsolutno jeste", rekao je Zelenski.

Međutim, predsednik Ukrajine nije rekao kome je, prema izveštajima ukrajinske vojne obaveštajne službe, Rusija upućivala te predloge.

Rusija je negirala da je pomagala Iranu tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, a Vašington je potvrdio da je iz Moskve dobio takva uveravanja.