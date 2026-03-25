Izraelski premijer Benjamin Netanjahunaredio je u utorak da izraelska vojska tokom narednih 48 sati napadne što više ključnih ciljeva u Iranu, zbog zabrinutosti da bi uskoro moglo doći do dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

To su za New York Times potvrdila dva visoka izraelska zvaničnika i još dve osobe upoznate sa tim pitanjem.

Netanjahuov cilj je da se uništi što je više moguće objekata iranske vojne industrije. Naredba vojsci usledila je nakon što je izraelska vlada dobila kopiju američkog plana od 15 tačaka za okončanje rata, rekli su zvaničnici, od kojih je jedan prisustvovao sastancima na kojima se o tome raspravljalo.

New York Times piše da ova žurba odražava zabrinutost izraelske vlade da bi Donald Tramp mogao svakog trenutka da najavi mirovne pregovore. Trampova administracija još uvek nije zvanično potvrdila niti demantovala postojanje plana, niti da li je takav plan prosleđen Iranu.

Iranska raketa pogodfila stambenu zgradu u Šohamu u Izraelu

Izrael je, prema tvrdnjama anonimnih zvaničnika, zabrinut zbog mogućnosti postizanja sporazuma, iako još nije ostvario svoje ključne ciljeve.

Ti ciljevi uključuju uklanjanje iranske pretnje balističkim raketama, osiguravanje da Iran ne može da razvije nuklearno oružje, kao i stvaranje uslova u kojima bi se iranski narod mogao pobuniti protiv svoje vlade, što se trenutno čini nerealnim.

"Ako ne postignete tri cilja, nećete moći da završite rat", rekao je Boaz Bismut, član Netanjahuove stranke i predsednik parlamentarnog odbora za spoljne poslove i odbranu.

Iako je američki plan prilično opšti i mnoge stvari još nisu precizno definisane, bio je dovoljno detaljan da uznemiri Netanjahua, njegov tim i izraelske vojne lidere, navode izvori. Izraelska vlada smatra da plan ne garantuje dovoljno ograničenje iranskog nuklearnog programa i kapaciteta balističkih raketa.