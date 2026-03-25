Američki potpredsednik Džej Di Vens trebalo bi da poseti Mađarsku 7. i 8. aprila, rekla su dva izvora upoznata sa planom, uoči onoga što bi mogli biti najteži izbori za premijera Viktora Orbana od preuzimanja vlasti 2010. godine.

Vensovo putovanje trebalo bi da bude znak podrške Orbanu.

Plan posete mogao bi da se promeni zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, upozorio je jedan od izvora.

Američki državni sekretar Marko Rubio u februaru je boravio u Budimpešti.

Sukob sa Briselom, bliskost sa Moskvom

Orban, jedan od najbližih saveznika Donalda Trampa u Evropi dugo je u sukobu sa Evropskom unijom oko niza pitanja, uključujući Ukrajinu. Suprotstavljajući se Briselu, odbija da šalje oružje Ukrajini i tvrdi da Kijev nikada neće moći da se pridruži Uniji.

Tramp ga je podržao prošlog meseca, nazvavši ga "istinski snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama.

U utorak je objavio još jednu poruku podrške na platformi Truth Social, pozivajući Mađare da "izađu i glasaju za Viktora Orbana".