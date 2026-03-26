Revolucionarna garda Irana (IRGC) saopštila je danas da će Iran uhvatiti američke vojnike i komandante koji su pobegli iz svojih baza u zemljama regiona nakon razornih iranskih napada.

Portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija Revolucionarne garde Irana izjavio je danas da se američki vojnici i komandanti kriju po raznim skrovištima u zemljama regiona otkako je Iran uništio veliki broj neprijateljskih vojnih baza u tim zemljama, prenosi iranska državna televizija Press.

"Tražimo od naroda zemalja regiona da prijave njihove lokacije, a u isto vreme, radi sopstvene bezbednosti, da zahtevaju proterivanje Amerikanaca iz regiona", izjavio je porrtparol Ebrahim Zolfagari.

U posebnoj izjavbi Zolfagari je rekao da Sjedinjene Američke Države očajnički žele da održe razgovore sa Iranom kako bi postigle okončanje tekućeg sukoba i pomogle ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, plovnog puta u Persijskom zalivu koji Iran čvrsto kontroliše od početka američko-izraelske agresije 28. februara.

"Slušajte pažljivo. Baš kao što ste vi očajni da izbegnete produženi rat, otpornost našeg naroda i snaga naših oružanih snaga postaju sve jači sa svakim trenutkom. Situacija u Ormuzu se neće vratiti na pređašnje stanje. Šta god mi odlučimo da se dogodi to će se i dogoditi. Uz Božju pomoć, put je zatvoren za ugnjetače i njihove saveznike", rekao je on i dodao da Iran ima jasno, transparentno i eksplicitno pravilo za dozvolu prolaska kroz Ormuski moreuz.

Zolfagari je poručio da svako ko je povezan sa neprijateljima nema pravo prolaska, a ovlašćenje za izdavanje dozvola za prolaz je isključivo u rukama Irana.