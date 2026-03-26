Sjedinjene Američke Države nisu uspele da ostvare svoje ratne ciljeve u ratu protiv Irana, što uključuje brzu vojnu pobedu i smenu režima u Iranu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

Prema njegovim rečima, trenutno se ne odvijaju nikakvi pregovori između Teherana i Vašingtona, ali SAD šalju poruke preko različitih posrednika, što "ne znači da se vode pregovori", prenosi Al Džazira.

On je zatražio od susednih zemalja da se "distanciraju" od SAD.

"Iranski odgovori američkim napadima demonstrirali su da nijedna zemlja ne može da ugrozi našu bezbednost", rekao je Arakči.

Ponovio je da Iran ne traži rat i da želi trajno okončanje konflikta, dodajući da Teheran zahteva odštetu za štetu prouzrokovanu u napadima.

Arakči je istakao da bilo kakav politički dogovor mora uključiti preuzimanje odgovornosti i "odštetu za rekonstrukcije".

On je naveo da iransko rukovodstvo razmatra američke mirovne predloge, ali i napomenuo da nema nameru da razgovara sa Vašingtonom.

Arakči je ocenio da SAD nisu uspele da zaštite zemlje regiona, uprkos tome što u njima ima svoje vojne baze.