Sjedinjene Američke Države nisu uspele da ostvare svoje ratne ciljeve u ratu protiv Irana, što uključuje brzu vojnu pobedu i smenu režima u Iranu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

Prema njegovim rečima, trenutno se ne odvijaju nikakvi pregovori između Teherana i Vašingtona, ali SAD šalju poruke preko različitih posrednika, što "ne znači da se vode pregovori", prenosi Al Džazira.

On je zatražio od susednih zemalja da se "distanciraju" od SAD.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

"Iranski odgovori američkim napadima demonstrirali su da nijedna zemlja ne može da ugrozi našu bezbednost", rekao je Arakči.

Ponovio je da Iran ne traži rat i da želi trajno okončanje konflikta, dodajući da Teheran zahteva odštetu za štetu prouzrokovanu u napadima.

Arakči je istakao da bilo kakav politički dogovor mora uključiti preuzimanje odgovornosti i "odštetu za rekonstrukcije".
On je naveo da iransko rukovodstvo razmatra američke mirovne predloge, ali i napomenuo da nema nameru da razgovara sa Vašingtonom.

Arakči je ocenio da SAD nisu uspele da zaštite zemlje regiona, uprkos tome što u njima ima svoje vojne baze.

Kurir.rs/Al Džazira

