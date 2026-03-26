Samo brodovima protivnika Teherana, među kojima su Sjedinjene Države i Izrael, zabranjen je prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

- Neprijatelj je pokušao da deblokira moreuz uz pomoć drugih država, ali bezuspešno. Moreuz je zatvoren isključivo za neprijateljske brodove - citirala ga je televizija Al-Alam.

Prema novinskoj agenciji Tasnim, na listi zemalja čijim je brodovima dozvoljen prolaz nalaze se Rusija, Kina, Indija, Irak i Pakistan.

Ormuski moreuz  Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

Blumberg je objavio tekst mirovnog plana koji je Vašington navodno predao Teheranu. Prema jednoj od 15 odredbi, Ormuski moreuz treba da ostane zona slobodne plovidbe.

Teheran je navodno odbacio zahteve, nazivajući ih nelogičnim.

Bela kuća je, međutim, izjavila da objava sadrži mnogo dezinformacija, ali i neke istinite informacije.

Iranska televizija je ranije javila da zemlja namerava da se odupre agresiji dok se ne ispune svi njeni zahtevi. To je uključivalo garancije da se rat neće ponoviti u budućnosti, nadoknadu štete i kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Kurir.rs/RIA Novosti

