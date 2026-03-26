Slušaj vest

Okrugli sto kineskih poslovnih lidera i kineskih tink-tenkova u okviru godišnje konferencije Boao foruma za Aziju održan je danas u istoimenom gradu u južnoj kineskoj provinciji Hajnan. Učesnici su detaljno diskuskutovali na temu „Iskorišćavanje novih mogućnosti i postizanje novog razvoja“.

Dvadeset šest predstavnika kineskih preduzeća, privatnih preduzetnika i stručnjaka iz 13 zemalja i regiona prisustvovalo je skupu koji je organizovala Kancelarija za poslove Kineza u rasejanju pri Državnom savetu.

Oni su razmenili mišljenja o tri teme: „Kineski ekonomski razvoj i mogućnosti za kineska preduzeća u inostranstvu tokom perioda 15. petogodišnjeg plana“, „Veštačka inteligencija ubrzava industrijsku transformaciju: korporativni odgovori“ i „Odgovaranje na izazove i promocija prijateljstva između Kine i drugih zemalja“.